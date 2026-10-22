Las larvas de mejillón criopreservadas por el CIMA muestra un crecimiento similar al del resto de semillas

Un momento del acto Gonzalo Salgado

Las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) sobre el pionero cultivo de larvas criopreservadas de mejillón muestran un crecimiento similar al del resto de semillas de mitilo. Así se recoge en la memoria de 2025, que se presentó ayer en un acto presidida por la conselleira de Mar, Marta Villaverde.

La acción durante el año pasado avanzó en la optimizó de los protocolos de trabajo, con un nuevo procedimiento que “incrementa nun 7% a superviviencia larval poscriopreservación”. Además, se llevó a cabo un experimento para utilizar diferentes tipos de congeladores.

Es una de las investigaciones que el CIMA está llevando a cabo para dar respuesta a los problemas que presenta, en la actualidad, el sector del mar en la Ría de Arousa. Otra, relacionada con el berberecho, muestra la ausencia de M.cochilia en los ejemplares de la Ría de Noia introducidos en la playa de Corón. Sin embargo, tras la extracción de ADN de los palpos y las branquias de bivalvos de otra zona se detectó, mediante PCR, infección por Marteilia. “Estes primeiros resultados son moi relevadores, xa que suxiren que é nos palpos onde se localiza M.cochillia en primeiro lugar”, señalan en el informe presentado ayer.

Desprendimiento de las cuerdas

Muy pendiente está también el sector del análisis sobre el desprendimiento el mejillón en batea, que por el momento está en fase inicial. Por el momento, no se pudo llevar a cabo el fondeo de distintos sensores para monitorizar las condiciones ambientales, para medir la resistencia sujeto a la cuerda.

Otra actuación durante 2025 del centro vilanovés fue la implementación de nuevos métodos de lucha biológica para la mejora de larvas de invertebrados marinos en criadero, para hacer frente a problemas patológicos, como las enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Durante el año pasado, señalan desde el CIMA, se mejoraron los procedimientos de aislamiento y la selección de protozoos bacterívoros y entre los resultados se consiguió una mejora y control de la calidad del agua, entre otros. La conselleira, de Mar destacó que el verdadero valor del CIMA reside “no seu compromiso coa investigación aplicada e coa transferencia directa do coñecemento cara as nosas mariscadoras, os nosos pescadores, confrarías e acuicultores”. En el acto, donde estuvo acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suáresz, y el director del centro, Carlos Gabín, puso en valor el trabajo del equipo humano de casi sesenta profesionales que trabajan en las sedes de Corón y Ribadeo. “Cada medida de xestión, cada plan de explotación e cada estratexia de futuro lévanse a cabo grazas a que detrás hai un grande equipo investigador”, dijo Villaverde.