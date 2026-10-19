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Arousa

Posible parón en el servicio de Renfe el próximo 29 de octubre 

El sindicato de maquinistas Semaf llama a un parón de 24 horas que podría afectar a la circulación de trenes en Vilagarcía 

Redacción Arousa
19/10/2026 16:03
Interior de la estación de tren
Interior de la estación de tren
Mónica Ferreirós
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El servicio ferroviario de Vilagarcía podría verse afectado el próximo 29 de octubre, víspera de la festividad de todos los Santos, después de la propuesta de parón por 24 horas que plantea el sindicato de maquinistas Semaf para todas las empresas del Grupo Renfe.

Tal parece que esta huelga afectaría a trenes Media Distancia, Larga Distancia, entre otros, por lo que se podrían cancelar las rutas habituales que pasan por Vilagarcía de Arousa durante esa jornada.

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