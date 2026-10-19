Interior de la estación de tren Mónica Ferreirós

El servicio ferroviario de Vilagarcía podría verse afectado el próximo 29 de octubre, víspera de la festividad de todos los Santos, después de la propuesta de parón por 24 horas que plantea el sindicato de maquinistas Semaf para todas las empresas del Grupo Renfe.

Tal parece que esta huelga afectaría a trenes Media Distancia, Larga Distancia, entre otros, por lo que se podrían cancelar las rutas habituales que pasan por Vilagarcía de Arousa durante esa jornada.