Arousa busca opciones veganas en una hostelería que aún no adapta su carta

Namare Urban es uno de los locales que incluye en su carta opciones veganas Mónica Ferreirós

Aunque no se conoce una fecha exacta, sí se sabe que hace más de 20 años que el concepto de alimentación vegana llegó a España. Desde entonces hubo etapas en las que la hostelería se aventuró a ofrecer en sus cartas opciones pensadas para este tipo de consumidores que, no solo restringen el consumo de carnes y pescados, sino también de cualquier producto de procedencia animal ya sean huevos, leche u otros derivados.

El término “vegano” ya no parece sonar ambiguo. Sin embargo, en Arousa topar negocios que ofrezcan estas opciones sigue siendo complicado, pese a que existe, y cada vez más, una alta demanda de estos platos.

“Los clientes que llegan nos dicen que es complicado encontrar alternativas, porque en otros lugares solo les ofrecen ensaladas”, explican desde Namare Urban, uno de los establecimientos de Vilagarcía que se ha ganado un hueco dentro de la oferta vegana de la comarca.

“Siempre tuvimos una o dos opciones, pero como llegaba mucha gente ahora la mitad de nuestra carta es vegana”

Esto mismo le ocurre a Kannion Surf Restaurante, en Portonovo. Allí una buena parte de la clientela que llega lo hace atraída por una gran variedad de opciones veganas. “Creo que no hay nadie más por esta zona que ofrezca una carta con la mitad de sus elaboraciones hechas con productos veganos como lo hacemos nosotros”, aclara el propietario de Kannion. Y es que en este establecimiento de Montalvo la transición hacia este estilo de alimentación fue paulatina. “Siempre tuvimos una o dos opciones veganas, pero como llegaba mucha gente que nos comentaba la falta de opciones en la zona fuimos añadiendo más. Hasta ahora, que prácticamente la mitad de nuestra carta es vegana”, cuentan.

“El producto vegano tiende a ser más caro porque no tiene tanta demanda, como las opciones sin gluten”

En Cambados la decisión de introducir opciones sin carne también llegó con la demanda. En la bocatería Thelma incluyeron platos veganos tras la pandemia y tienen claro que “cada vez más”, este tipo de comida se busca y se consume. “Creo que van a seguir aumentando las opciones en otros locales”, apunta la propietaria, quien insiste en que la hostelería se debe adaptar a los reclamos del consumidor. “A día de hoy, casi todo el mundo mete aunque sea una cosa o dos en su carta para veganos. Es similar a las opciones sin gluten, porque al final te tienes que adaptar a lo que te piden”, explican desde el local cambadés.

¿Una elaboración más costosa?

Más allá de lo que busquen los arousanos y los turistas que visitan la comarca, la hostelería debe mirar también por su bolsillo y es que elaborar menús veganos puede llegar a ser ligeramente más caro que las opciones tradicionales. “El producto vegano tiende a ser más caro porque no tiene tanta demanda, es como los productos sin gluten”, señalan desde Thelma.

Con todo, lo que se busca es que el cliente no perciba este aumento de precio en la carta. “Nosotros procuramos que no haya mucha diferencia con respecto a otras elaboraciones. Intentamos ser honestos y adaptar los precios”, aclara Kannion Surf. Además, para ellos ya no se trata solo de ofrecer platos sin productos animales, sino de esforzarse en buscar elaboraciones para servir “opciones que gusten”.

Gastronomía de mar en Arousa

Otro de los obstáculos a los que se enfrenta la alimentación vegana en Arousa podría ser la cultura gastronómica de la zona. Y es que si algo caracteriza esta ría eso es su cocina ligada a los productos del mar. Por esto mismo bares o tabernas que elaboren opciones más populares pueden adaptarse con mayor facilidad al vegano, pero aquellos especializados en productos del mar se pueden llegar a ver más limitados para ofrecer opciones. “Yo entiendo que una marisquería o un asador lo tendrá más complicado”, apunta Thelma. Y en Arousa no son pocas las marisquerías que se pueden encontrar a solo un tiro de piedra.

Datos y tendencia positiva

Toda esta tendencia no solo es visible en la comarca arousana. Según las últimas estadística publicadas por la empresa Edenred, más de la mitad de los españoles ya pide opciones vegetarianas y veganas. Estas opciones pasaron del 35% al 53% en solo un año. Esto no significa que todo este porcentaje de la población se decante por una dieta estrictamente vegana o vegetariana, pero sí que el comportamiento del consumidor tiende a priorizar los alimentos vegetales en su día a día.

Sin embargo, y pese a observar una clara demanda, las personas veganas continúan tras la búsqueda de variedad y opciones en Arousa, saliendo de las clásicas dos o tres alternativas que los bares incluyen para no quedarse atrás. La realidad es que la cultura vegana llegó para quedarse y quizás dentro de unos años las cartas se adapten a todos los paladares. “Tengo claro que cada vez crece más la consciencia social sobre el abuso del consumo de carne y, si todo sigue así, las nuevas generaciones demandarán más estos productos”, sentencian desde el local de Vilagarcía.