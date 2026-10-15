PortAmérica, Dani Cornes y dos locales arousanos ya son finalistas en los Premios Palco

PortAmérica MONICA VILA

La segunda edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, rebautizados este año como Premios Palco, ya tienen finalistas y el público será ahora el encargado de votar para elegir a los ganadores el próximo 3 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago. Un año más el talento arousano se cuela en esta iniciativa organizada por Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, y es que proyectos como el festival PortAmérica, la música del artista meco Dani Cornes, A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova, o Suso Santamaría e Iván Viturro, responsables del espacio A Pousada da Galiza Imaxinaria (Boiro), forman parte de los 42 proyectos finalistas que seleccionó un jurado profesional este año en catorce categorías.

Tras publicar a los candidatos, la organización abre ahora la votación popular para que sea el público quien escoja el mejor festival, concierto, sala o proyecto musical que destaque por ambiente, accesibilidad u otros detalles. La votación permanecerá abierta hasta el próximo 27 de octubre, a las 23:59 horas y solo se permitirá un voto por persona. Aquellos que participen entrarán además en el sorteo de dos entradas para asistir a la gala de los Premios.

Categorías

En cuanto a las nominaciones arousanas, Dani Cornes participa en la categoría de Mejor producción discográfica con ‘Aquí sempre tes casa’; por su parte, Suso Santamaría e Iván Viturro hacen lo propio en la categoría de Mejor promotor/programador gracias a su negocio A Pousada da Galiza Imaxinaria; A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova se postula como Mejor espacio musical; y finalmente el festival PortAmérica competirá en la categoría de Mejor evento cultural/musical, así como en Mejor proyecto de sostenibilidad.