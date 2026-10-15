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Arousa

PortAmérica, Dani Cornes y dos locales arousanos ya son finalistas en los Premios Palco

Los ganadores de este certamen de la industria musical en Galicia se desvelarán el próximo 3 de noviembre

Fátima Pérez
15/10/2026 19:47
PortAmérica
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La segunda edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, rebautizados este año como Premios Palco, ya tienen finalistas y el público será ahora el encargado de votar para elegir a los ganadores el próximo 3 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago. Un año más el talento arousano se cuela en esta iniciativa organizada por Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, y es que proyectos como el festival PortAmérica, la música del artista meco Dani Cornes, A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova, o Suso Santamaría e Iván Viturro, responsables del espacio A Pousada da Galiza Imaxinaria (Boiro), forman parte de los 42 proyectos finalistas que seleccionó un jurado profesional este año en catorce categorías.

Tras publicar a los candidatos, la organización abre ahora la votación popular para que sea el público quien escoja el mejor festival, concierto, sala o proyecto musical que destaque por ambiente, accesibilidad u otros detalles. La votación permanecerá abierta hasta el próximo 27 de octubre, a las 23:59 horas y solo se permitirá un voto por persona. Aquellos que participen entrarán además en el sorteo de dos entradas para asistir a la gala de los Premios.

Categorías

En cuanto a las nominaciones arousanas, Dani Cornes participa en la categoría de Mejor producción discográfica con ‘Aquí sempre tes casa’; por su parte, Suso Santamaría e Iván Viturro hacen lo propio en la categoría de Mejor promotor/programador gracias a su negocio A Pousada da Galiza Imaxinaria; A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova se postula como Mejor espacio musical; y finalmente el festival PortAmérica competirá en la categoría de Mejor evento cultural/musical, así como en Mejor proyecto de sostenibilidad. 

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