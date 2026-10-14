Portos insta al Ministerio a resolver la reversión de terrenos tras más de año y medio de retrasos

Casetas del Albariño instaladas en el Paseo da Calzada, una de las zonas afectadas por el acuerdo Gonzalo Salgado

El proceso de reversión de terrenos portuarios sigue encallado para los concellos de Cambados, Vilagarcía, Vilanova, O Grove, Pontecesures, A Pobra, Rianxo y Ribeira, tras una tramitación que sigue enquistada entre la Xunta y el Estado. Portos de Galicia anunció en la Comisión de Pesca que ha concluido ya todas las gestiones de su competencia y pasa la responsabilidad ahora al Ministerio para la Transición ecológica, al que acusa de guardar silencio sobre las propuestas de reversión.

En el caso de Cambados, A Pobra y Vilanova, fueron incluidos en la fase uno y sus propuestas fueron trasladadas al Estado en abril de 2025, hace ya año y medio, sin que el expediente se haya resuelto. En el caso de la villa del albariño, el proyecto incluye la cesión al Concello de los terrenos del Paseo da Calzada, la alameda de San Tomé, el Salón Peña, la Praza de Abastos y un vial de conexión con la nave de reparaciones. La propuesta de A Pobra, por su parte, incluiría los jardines de Valle-Inlcán, la Praza Maior, el Parque do Castelo y una zona de aparcamiento. Por último, en Vilanova, afectaría a zonas ajardinadas y parques del paseo marítimo. Las tres se enmarcaron en la primera de las fases y 16 meses después de la financiación de la tramitación por parte de la Xunta, lamentaron desde el gobierno gallego, sigue sin estar resuelto.

En la segunda fase se enmarcaron Rianxo (dársena de Setefogos y el Paseo da Ribeira), A Illa (O Regueiro y Praza do Campo), O Grove (O Corgo, entorno de los Juzgados de Paz y la Praza de Don Jacobo) y Vilagarcía (entorno del Paque de Dona Concha y la playa, paseo marítimo y parque infantil de O Preguntoiro). En este caso, la Xunta remitió el expediente al Ministerio, organismo competente en la materia, en septiembre de 2025.

Por último, en una última fase, se incluyeron también la reversión de terrenos portuarios en favor de Ribeira (Paseo das Carolinas, O Malecón y las edificiaciones del antiguo auditorio y Mercado municipal) y Pontecesures (piscina municipal, zonas verdes adyacentes y la Praza da Telleira). Esta propuesta ha sido la última en completarse la tramitación, que se remitirá “nas vindeiras semanas”. “Polo momento”, indicó la presidenta de Portos, Natalia Botana, “seguimos sen ter resposta do Goberno central a ningunha das propostas”, lamentó.

Demanda histórica

Cabe recordar que se trata de una demanda histórica. Principalmente se trata de superficies que tienen un uso vecinal, carácter público y no están restringidas a la actividad portuaria. El propósito municipal general es librarse del pago de abultadas tasas por ocupación de estos terrenos con fiestas, actuaciones, instalación de adornos navideños, etcétera. Y tener libertad total sin precisar de permiso autonómico. Cuestiones, por ejemplo, como la titularidad del Paseo da Calzada para la celebración de la Festa do Albariño, en el caso de Cambados, o de O Corgo para el Marisco de O Grove, son algunas de las cuestiones que más preocupan, pero también para poder acometer obras y gestionar directamente edificios de uso público, como la piscina municipal de Cesures.

Cuestiones trascendentales para el día a día de la gestión de los concellos arousanos, cuya tortuosa tramitación lleva meses de administración en administración y, desde abril del pasado año, en el cajón del Ministerio sin llegar a resolverse para el desespero de un total de 22 municipios de Galicia.