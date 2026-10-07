Congalsa aprovecha Conxemar para entablar relación con clientela de veinte países

Imagen del stand de Congalsa en Conxemar

Congalsa, empresa especializada en la elaboración de productos congelados a partir de la transformación de materias primas procedentes del mar y de platos precocinados, ha desplegado un espacio expositor de cien metros cuadrados en Conxemar. Gracias a su presencia en la feria viguesa ha entablado relación con clientela y proveedores de una veintena de países.

El director comercial y de marketing de la firma, José Ramón Núñez, señala que “nuestra empresa tiene presencia en este foro desde hace un cuarto de siglo”. Precisamente, el fortalecimiento de la agenda comercial de la compañía y de los vínculos institucionales con diferentes administraciones y organizaciones centran estos días la acción de Congalsa en Vigo. Núñez destaca que “más del 90% del equipo que hemos movilizado en la feria pertenece a los departamentos comercial y de compras”. Asimismo, el presidente y el consejero delegado de la Corporación Empresarial Congalsa, Luis Miguel Simarro y Julio Simarro, acudieron el aforo, al igual que la directora general de la firma pobrense, Noela Prieto, y vario directivos.

En Conxemar, Congalsa apuesta por presentar soluciones novedosas orientadas al canal Horeca, que aúnan sabor y practicidad, pertenecientes a sus diferentes marcas. Por otro lado aprovecharon visitas institucionales, claves para sentir respaldado el modelo de empresa y su forma de trabajar en el día a día.