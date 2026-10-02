Las aplicaciones ganan terreno en un Camino cada vez más digitalizado

Dos senderistas en la Variante Espiritual del Camino Portugués Gonzalo Salgado

Comienza la cuenta atrás para que, cinco años después, la Puerta Santa se abra de nuevo en la Catedral de Santiago de Compostela inaugurando así el Xacobeo 2027. A falta de tres meses para que acabe 2026, ya todo parece que empieza a girar en torno a este nuevo año santo en el que se prevé una afluencia aún mayor, si cabe, de peregrinos. Y es que es una realidad que el número de caminantes no ha dejado de aumentar en los últimos años, como también lo han hecho las herramientas y aplicaciones que ayudan a digitalizar el Camino.

Una de las última propuestas conocidas fue creada por el compostelano David Sousa y se trata de una aplicación que permite dar respuesta a algunas de las principales cuestiones que los peregrinos se pueden hacer en su trayecto, como dónde alojarse, la capacidad de estos albergues, los kilómetros restantes hasta el destino, puntos de consignas para equipaje, e incluso horarios para participar en la misa del peregrino que se celebra en la Catedral. Sousa asegura que su herramienta, ‘Camino Ahora’, es una forma de mantenerse informado de todo lo que ocurre en relación al Camino. “Desde el 16 de octubre, las misas del peregrino de las 9:30, las 12:00 y las 19:30 horas pasan a la iglesia de San Agustín por las obras de la Catedral. La web ya lo explica con el mapa, para que nadie vaya a la Catedral a la hora equivocada”, explica.

Más recursos informativos

El objetivo del compostelano es que los albergues, concellos u oficinas de turismo incluyan en sus instalaciones el código QR de su herramienta, para que cuando los peregrinos lleguen puedan encontrar una fuente de información de fácil acceso. Asegura además que instalaciones de los municipios de Caldas de Reis o Sarria ya lo han probado y ahora continuará trabajando en su difusión.

“Esta cantidad de aplicaciones se debe a que el Camino es un nicho de mercado que sigue creciendo”

Pero este es solo un ejemplo de la cantidad de herramientas que en los últimos años se han diseñado solo con el objetivo de digitalizar el Camino. “Ahora está todo informatizado, hay una aplicación que permite reservar en los alojamientos online. Yo creo que esta cantidad de aplicaciones se debe a que el Camino es un nicho de mercado que sigue creciendo”, explica el propietario del Albergue As pozas Termais, en Caldas. También el albergue de Briallos, en Portas, confirma esta tendencia. “Lo he notado. Ahora llegan con aplicaciones donde pueden verlo todo, albergues, reseñas, kilómetros, eso es lo que me tienen enseñado”, explican.

La Xunta, a través de Turismo de Galicia, también impulsó en su día una aplicación dentro de su proyecto ‘Smart Camino’ para para modernizar la ruta xacobea y ofrecer así asistencia tecnológica integral. Hasta empresas se suman con propuestas como la que anunció recientemente Correos para contratar de forma online el envío de bicis a través del servicio Paq Bicicleta.

Todo este “boom” tecnológico llega además en un momento especialmente destacable, ya que la previsión es que el próximo año la cifra de peregrinos solo aumente con motivo del Xacobeo 2027.

Entrada masiva de peregrinos

“Aquí se espera una entrada masiva de peregrinos y más si el Papa llega a visitar Santiago. Algunos incluso ya nos preguntan de cara al año que viene para reservar”, cuentan desde el albergue caldense, quienes consideran también importante promocionar otros itinerarios para repartir a los visitantes. “Ahora por ejemplo creo que está cogiendo tirón el Camino que pasa por Vilagarcía”, comenta.

“Aquí se espera una entrada masiva de peregrinos este año y más si el Papa llega a visitar Santiago”

En Briallos consideran que la multitud que se espera para 2027 no les afectará tan directamente al ser un albergue “de paso” situado entre Pontevedra y Caldas, puntos más concurridos. Además, desde el establecimiento público recuerdan que se están llevando a cabo obas de ampliación para sumar 16 nuevas plazas. Porque el objetivo ahora es que todo este listo para recibir en unos meses a millones de visitantes.