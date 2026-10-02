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Arousa

El accidente con un camión en la AP-9 provoca fuertes retenciones en los accesos a la autopista desde O Salnés 

Fátima Pérez
02/10/2026 11:36
Accidente en la AP-9
Imágenes del accidente en la AP-9
Cedida
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El accidente que esta mañana movilizó a los equipos de emergencias tras volcar y arder un camión en plena AP-9, a su paso por la parroquia pontevedresa de Alba, provoca importantes retenciones en los distintos  accesos a la autopista en puntos de O Salnés. 

El accidente se produjo sobre las 7:20 horas y el conductor salió ileso, pero parece que por el momento los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar y la autopista permanece cortada, con desvíos señalizados que están provocando atascos kilométricos en algunos puntos. 

En el operativo participan Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Pontevedra y los servicios de mantenimiento de la autopista.

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