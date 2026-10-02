El accidente con un camión en la AP-9 provoca fuertes retenciones en los accesos a la autopista desde O Salnés 

Imágenes del accidente en la AP-9 Cedida

El accidente que esta mañana movilizó a los equipos de emergencias tras volcar y arder un camión en plena AP-9, a su paso por la parroquia pontevedresa de Alba, provoca importantes retenciones en los distintos accesos a la autopista en puntos de O Salnés.

El accidente se produjo sobre las 7:20 horas y el conductor salió ileso, pero parece que por el momento los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar y la autopista permanece cortada, con desvíos señalizados que están provocando atascos kilométricos en algunos puntos.

En el operativo participan Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Pontevedra y los servicios de mantenimiento de la autopista.