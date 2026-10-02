Casi el 80 por ciento de los empleos destruidos en O Salnés en septiembre fueron en el sector servicios: Estos son los datos por municipios

Un camarero sirve en una terraza de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El final del verano deja un sabor amargo en Arousa, con 334 demandantes más en las listas de empleo, la mayoría en la comarca de O Salnés, donde la dependencia del sector servicios vuelve a dejar muestras de inestabilidad laboral. Siguen, en realidad, la senda autonómica, ya que Galicia destruyó más de 2.700 empleos en el último mes de la temporada estival.

Llama la atención que la única comarca arousana que crea puestos de trabajo es la de Ulla-Umia, con seis inscritos menos en el Sepe. Es una de las tres comarcas gallegas con saldo positivo, junto a las de Allariz y Terra de Trives, aunque se trata de cifras poco significativas, que en ningún caso llega a la decena de puestos generados.

Por municipios, es Sanxenxo el que peores datos registra, tras un verano siendo líder en contrataciones. En este municipio, hay 72 demandantes más. Le sigue Cambados (42), Vilagarcía (40), Vilanova (30), Meis (20) y O Grove (19). En menor medida, también pierden empleo también Meaño (10) y Ribadumia (5), mientras que A Illa es el único concello saliniense con saldo positivo, al tener un demandante menos. Son un total de 237 empleos los que se pierden, de los cuales 185 (el 78%) son en servicios.

Comparación interanual

La situación en la zona norte de Arousa no es muy diferente. La comarca de Barbanza destruyó 103 puestos de trabajo durante el último mes, de los cuales el 63 por ciento (65) fueron en el ámbito del comercio y la hostelería; aunque también hay 18 demandantes más en industria. Por municipios, es la capital, Ribeira, la que marca una diferencia importante, con 68 empleos menos. El resto también pierden, aunque en menores cifras, siendo Boiro (18) el siguiente en la lista y, después, Rianxo y A Pobra, con 9 y 8 cada uno. Por último, la comarca de Ulla-Umia, que suele tener los números más bajos en verano, es ahora la única que crea empleo gracias al tirón de Valga (-8), mientras que Caldas (2), Catoira (4) y Pontecesures (3) destruyeron empleo en septiembre y Cuntis, Portas y Moraña crearon 4, 2 y 1 contratos respectivamente. Arousa cuenta con un total de 7.399 desempleados, casi 200 menos que el año pasado.