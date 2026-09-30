El primer temporal deja árboles caídos, desprendimientos en fachadas y una batea a la deriva

Incidencias del primer temporal en Sanxenxo

Los municipios de Arousa vivieron esta semana el primer temporal del otoño. Tras un verano anómalo por las altas temperaturas registradas en esta zona, los vendavales ya han hecho acto de presencia. Debido a las rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, como en el concello de Cuntis, que alcanzaron los 133, fueron muchas las incidencias que se registraron en las diferentes localidades.

Sanxenxo fue uno de los puntos en los que se registraron un mayor número de accidentes. Así, tal y como señalaron desde el gobierno local, los servicios de Emerxencias tuvieron que actuar en varios puntos durante la tarde y noche del martes.

Entre todas las incidencias destaca, por ejemplo, el desprendimiento de chapas de las casetas de feria o la caída de la estructura del castillo en el Paseo de Baltar. En esta misma ubicación, además, se desplomó una de sus palmeras. En zonas como Major tuvo lugar la caída de un poste, en Nantes el desprendimiento de cables y en el colegio Abrente sufrieron el desprendimiento de la verja.

Además, señalan que en otros muchos puntos tanto de Sanxenxo como de Portonovo tuvieron que actuar debido a desprendimientos de fachadas de edificios.

Vilagarcía

En el caso de la capital de la comarca de O Salnés, Vilagarcía, las incidencias más destacadas tuvieron relación con balsas de agua, con la caída de árboles o la presencia de contenedores tirados. De esta manera, detallaron que tuvieron que actuar durante esa jornada en la zona de O Preguntoiro tras desplomarse un árbol o en la calle López Ballesteros debido a la inundación del viaducto de Adif.

En esta misma ubicación, además, fue necesario desviar el tráfico en dos ocasiones debido a la imposibilidad de circular por la cantidad de agua acumulada. Una situación similar se vivió en la Avenida Rosalía de Castro, punto en el que no hubo cortes de tráfico pero las balsas de agua dificultaron la conducción. El fuerte viento, además, provocó cortes de luz en zonas como Bamio o Trabanca Badiña.

En otros puntos, como en O Grove, también se registró la caída de un árbol –esta vez sobre un vehículo– y la presencia de ramas y otros restos en zonas como el paseo marítimo.

En Vilanova, por ejemplo, las rachas de viento provocaron que se soltase una batea y se encontrase a la deriva..