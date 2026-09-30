Abre el plazo para que los concellos pidan la gestión de los chiringuitos

Imagen de un chiringuito de playa en la zona de O Salnés

La Xunta de Galicia abre hoy el plazo de solicitud para que los diferentes Concellos costeros interesados en asumir la explotación de servicios de temporada en la zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de sus respectivos municipios, puedan tramitar la autorización correspondiente.

Las entidades locales tienen, por tanto, hasta el 30 de octubre para presentar sus peticiones. En el proceso, señalan, tendrá carácter preferente aquellos trámites relacionados con solicitudes de prórroga. La forma de gestionarlo es a través de la sede electrónica de la Xunta y tomando como referencia y guía el modelo base para la elaboración del plan de explotación de cada municipio.

En estos casos, serán por tanto, las propias administraciones locales las que tramitarán el procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios y actividades que se lleven a cabo en esta zona de la costa.

lazo reservado únicamente para Concellos, las personas físicas o jurídicas interesadas en explotar los servicios situados en estas ubicaciones podrán solicitar la autorización a la Xunta. En este caso los trámites deberán hacerse desde el 16 de noviembre al 31 de diciembre.

Además, el anuncio de la Xunta establece también el plazo de apertura para estos negocios que se extenderá desde el primer día de Semana Santa (en este caso, el 19 de marzo) hasta el 31 de octubre del próximo año. Durante este periodo estará permitido que las instalaciones están abierta de forma ininterrumpida.

Segundo año

Este es el segundo año que la Xunta asume la tramitación directa de las solicitudes de los concellos interesados en la explotación de las instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada ubicados en zonas DPMT.

Este mismo año, fueron un total de 18 los municipios costeros gallegos que quisieron asumir la gestión. Entre ellos, de la zona de O Salnés destacan las localidades turísticas por excelencia como son Sanxenxo y O Grove.