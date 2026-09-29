El sector del mar da un ultimátum al Gobierno: exige el gasoil a 0,80 y cuotas bonificadas

Una protesta anterior con la flota amarrada en un puerto arousano Mónica Ferreirós

Una huelga a nivel nacional, un encierro en Madrid y varias acciones de presión para “ser escoitados”. El sector del mar da un ultimátum al Gobierno central y exige que se escuchen sus demandas, especialmente relacionadas con el – según ellos– precio desbocado del gasoil y la situación crítica por la que atraviesa la flota para poder salir a faenar día sí y día también. Los representantes del sector se reunieron en la Federación Nacional en un encuentro vital para dar una solución al problema.

En en el encuentro estuvo el presidente de la Federación Galega de Cofradías y patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, que tras la misma habló abiertamente de “situación límite” y del ambiente “caldeado” que se respira entre los marineros y mariscadores. En contra de lo que se preveía en un primer momento en esta cita no se decidió si ir o no a la huelga, sino las propuestas que hoy mismo la ejecutiva nacional presentará ante la Secretaría General de Pesca en un nuevo encuentro.

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Lo que pide el sector, de forma unánime, es que el tope de los combustibles para la flota esté en 0,80 euros el litro. “A partir de aí, que o pague o goberno”, indica Pérez Sieira. Además entienden que esa bonificación debe aplicarse ya en el surtidor. “Doutra maneira sabemos que non funciona”, reclama el patrón ribeirense. Que el Gobierno aceptase esta medida solventaría en gran parte la crisis por la que atraviesa la flota, dado que el propio Sieira indica que los precios que se manejan en los diferentes puertos superan ampliamente el euro. “Non entendemos que haxa unha vara de medir diferente para o sector do mar que para, por exemplo, o agrícola ou o do transporte. Non é xusto”, declara el arousano. Además recuerda que “durante a pandemia fomos esenciais, ou así nos consideraban, e saímos ao mar. E agora parece que somos a última carta da baralla. Isto non pode seguir así”.

El malestar, según el presidente gallego, es palpable en el día a día entre los mariscadores y los pescadores. “Xa a situación está como está, que non hai moito marisco en moitas zonas e os prezos son os que son. Por encima vennos isto encima”, lamenta.

Además de la rebaja en el precio del combustible desde la Federación Nacional de Cofradías también exigen bonificaciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, al menos “ata o mes de xaneiro”. Los representantes del sector tienen claro que, si estas dos cuestiones clave no son escuchadas en la reunión de este miércoles, “haberá que adoptar medidas urxentes”.

Acciones

Así pues, entre las acciones que continúan de forma firme sobre la mesa están la huelga y el paro de la flota (con condiciones todavía por decidir) y también un encierro masivo en Madrid para hacer presión. También se habló de pedir una reunión urgente con el Ministerio para que “saiban que isto vai en serio, que non aguantamos máis”.

La reunión con responsables de la Secretaría General será, pues, un punto de inflexión en este conflicto.

Lo cierto es que los problemas que acarrea ahora el coste del combustible se suman a otros que el sector pesquero y – sobre todo–el marisquero llevan arrastrando desde hace años. De hecho muchas cofradías están al límite y con bajas constantes en sus filas debido a la falta de producto en la Ría, a los continuos ceses de actividad y paros biológicos y a la incidencia (por ejemplo el último invierno) de los temporales en la producción. El problema del combustible también fue motivo de quejas importantes y movilizaciones hace unos años con motivo del encarecimiento del mismo por la guerra de Ucrania. En aquel momento se logró un acuerdo con el Gobierno y ahora, si no se consigue lo mismo, parece que la huelga será inevitable.

La Cofradía de Ribeira o, por ejemplo, la de Cambados, son de las más afectadas debido a la importante flota del cerco y otras artes. Para ellas el precio del gasoil es un lastre importante. En otros pósitos de la Ría, como es el de O Grove, ven con buenos ojos hacer protestas de forma conjunta. Conscientes todos ellos de que la presión será mayor si la huelga y las movilizaciones se hacen de forma conjunta y presionando a nivel nacional.

La crisis afectará, de forma indudable, en el propio consumidor, dado que pueden repercutir los costes al precio final del producto en el mercado.