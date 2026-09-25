El perfil "discreto" de los narcos de Arousa y su manejo tecnológico complica las operaciones

Imagen de archivo de una operación contra el narcotráfico en la comarca Gonzalo Salgado

El perfil discreto de los narcotraficantes arousanos, frente a otros puntos de la geografía española, como Andalucía, complica su detección, según recoge la Memoria de la Fiscalía Antidroga de 2025. Un dato preocupante, según señalan en dicho documento, es el hecho de que las organizaciones gallegas “cuentan con capacidad para detectar y anular los dispositivos de seguimiento y con la canalización de todas sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantáneas, encriptadas o no, para evitar cualquier seguimiento o escucha”.

En este sentido, desde la fiscalía especializada señalan la necesidad de una mayor dotación de medios y recursos de inteligencia artificial, pero también de revisión de la regulación “del elenco de medidas de investigación tecnológica”.

Una demanda que le traslada también al ministerio público el delegado de Pontevedra, que destaca la explotación de una investigación judicial relativa a un “entramado criminal dedicado a la subrepticia fabricación y venta de embarcaciones semirrígidas destinadas al tráfico de hachís en el estrecho de Gibraltar, que operaba simultáneamente en la provincia y en el norte de Portugal”. En el país luso no están prohibidas por sí mismo, aunque sí en España.

En todo caso, desde la Fiscalía Antidroga destacan la colaboración entre las fuerzas de seguridad portuguesas y españolas, aportando directamente datos a los procedimientos que se llevan a cabo en Galicia u otros puntos del territorio estatal, así como una explotación conjunta de la investigación. Entre las incautaciones de droga notorias registradas durante el año pasado, la Fiscalía destaca un alijo de 23 kilos de heroína en un domicilio en Sanxenxo. Se localizó durante la 'Operación Rebote-Ceira-Lobo', en la zona de A Vichona, y fue uno de las mayores incautaciones de esta droga en la Península.

Las rías, las más desprotegidas

Las cifras señalan una disminución de la incidencia en toda la comunidad gallega, pero no es un dato que para la Fiscalía lleve a bajar la alerta. Ni mucho menos. Entre otras cosas, señala, por “no se acomoda a la información proporcionada por los delegados” de zona. Asimismo, apunta que, por ejemplo, en la zona de O Barbanza, donde se percibe un aumento de la actividad de las mafias de la droga, no se registran adecuadamente los procedimientos, “especialmente en los juzgados de Ribeira”, donde hace tiempo que el personal advierte de la situación de saturación. “Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos de los procedimientos más relevantes están siendo investigados por la Audiencia Nacional, por lo que lamentablemente no se puede afirmar que haya realmente descendido apreciablemente la actividad de narcotráfico” en Galicia, apunta la Fiscalía.

De hecho, para el ministerio público sigue siendo “un territorio relevante para el tráfico de drogas, por razones geográficas, históricas y sociales, especialmente la configuración de las costas en el Atlántico y las rías”, como la de Arousa, que se sitúa como “punto de destino de entrada cargamentos de cocaína que llegan directamente desde Sudamérica, así como desde la ruta africana del noroeste” y que son “utilizadas por las grandes organizaciones que se valen de buques nodriza, veleros y semisumergibles”. Precisamente los submarinos son cada vez más frecuentes para acercar a la costa la droga, “transportada después a tierra en lanchas semirrígidas de alta velocidad”.

Precisamente uno de estos narcosubmarinos apareció en Vilaxoán, en marzo de 2023, aunque sin droga. Se trata del ‘Poseidón’, cuya investigación no logró imputar a un culpable.

Durante los últimos años hubo varias investigaciones de la Audiencia Nacional en las comarcas de O Salnés y Barbanza. La última fue hace escasos días y se saldó en Vilagarcía con la detención de Óscar A.S., más conocido como ‘Fodoki’, un hostelero al que se investiga en el marco de una operación ejecutada por el ECO contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. El alto tribunal también dirigió, en 2024, una operación contra el narcotráfico con varios detenidos, entre ellos otro hostelero que regentaba un conocido pub en el barrio de O Castro y el propietario de varios negocios en Vilagarcía, con registros muy llamativos en varios puntos de la comarca de O Salnés en los que los agentes se incautaron de 1.800 kilos de hachís y catorce de cocaína, que transportaban presuntamente en veleros. Además, uno de sus miembros tenía viviendas valoradas en diez millones de euros.

Gestión de decomisos

Y aún así, y pese a estas excepciones, desde la Fiscalía Antidroga señalan que “el narcotráfico en Galicia muestra además una característica muy diferente del que se produce en Andalucía”, en lo que respecta al “alardeo y jactancia de la actividad ilícita”, siendo, “tradicionalmente, una criminalidad más discreta.

Una de las novedades de los últimos años es quizás un incremento de la criminalidad relacionada con el narcotráfico en la zona norte, frente al sur de Arousa. Así, apuntan al crecimiento de los procedimientos en Barbanza. Otro de los aspectos que destaca la Fiscalía es el trabajo que realiza la Fundación Galega contra el Narcotráfico junto al Colexio de Procuradores de A Curuña, para la gestión, depósito y realización anticipada de bienes incautados en diversas operaciones. “Ofrece soluciones de custodia y conservación que la ORGA no proporciona”, apunta el ministerio público. La entidad que preside Manuel Couceiro lleva años trabajando con este objetivo y, durante los últimos tiempos, también encabezó una ofensiva para pedir medidas que faciliten la labor de los juzgados y de las fuerzas de seguridad en los operativos antidroga.