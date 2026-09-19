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Arousa

La Xunta activa para mañana la alerta amarilla en toda Arousa por calor y la roja en Moraña y Cuntis

A. Louro
19/09/2026 20:40
Los termómetros llegarán a altas temperaturas en el día de mañana
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La Xunta ha activado para la jornada de mañana la alerta amarilla por episodio de calor en todos los municipios arousanos, habilitando incluso el máximo nivel de alerta para los concellos de Cuntis y Moraña. Así lo ha trasladado el gobierno gallego en un comunicado, en el que también informan de la suspensión de la actividad del programa Xogade no exterior entre las 12 y las 20 horas en el interior de Pontevedra, además de no recomendar la actividad federada autonómica entre la una y las cinco de la tarde.

La activación de estas alertas, según ha explicado la Xunta, se realiza atendiendo los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud. Los primeros tienen en cuenta las temperaturas máximas y mínimas diarias y también si se superan los límites establecidos para que puedan darse episodios de calor, mientras que Meteosalud realiza los cálculos de acuerdo al análisis de las series temporales de temperaturas y mortalidad.

Debido a que las altas presiones estarán localizadas al norte de la península Ibérica por lo menos hasta el miércoles, no podrán llegar las influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará el cielo despejado, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

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