La verbena cambia de ritmo: menos orquestas y más pequeños formatos

Actuación de la orquesta La Fórmula en Vilagarcía Cedida

Con la llegada del mes de septiembre el fervor de las verbenas y el trabajo de las orquestas comienza a mermar. La temporada alta se cierra, pero con un debate abierto que cada vez está más latente entre el sector: los elevados costes provocan cambios en las tradicionales verbenas.

Las grandes orquestas continúan llenando plazas y festejos, algunas incluso con récords de contrataciones, pero cada vez es más común que compartan espacio con pequeños grupos, dúos o discotecas móviles. La Orquesta La Ocaband, de Vilalonga (Sanxenxo), lleva ya un tiempo alertando sobre esta realidad y sobre la necesidad de apoyar a las orquestas para evitar que desaparezcan al ser consideradas una parte fundamental de la cultura popular en Galicia. Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja que la de un sector en desaparición.

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Según la Plataforma Orquestas de Galicia, su base de datos registra actualmente 278 formaciones activas en la comunidad: 53 orquestas, 62 grupos, 24 tríos, 45 dúos, 37 charangas, 23 solistas y 34 discos móviles. El problema es que reconocen que las orquestas han reducido su cuota de mercado de forma notable. “De superar las 6.800 actuaciones en 2013 pasaron a estabilizarse en torno a las 3.600 en las últimas temporadas”, explican. Por el contrario, las formaciones más económicas han crecido exponencialmente. Los Dúos pasaron de 1000 actuaciones en el año 2014 a más de 2.200 en 2025, y las Discos Móviles saltaron de apenas 200 actuaciones a superar la barrera de las 1.000.

La verbena, por tanto, mantiene su capacidad de convocatoria, pero cada vez son más habituales otras fórmulas para poner música a las fiestas.

El coste de la verbena

Tras observar los datos de contratación, la pregunta ahora debería ser la siguiente: ¿por qué se ha llegado a esta situación?

Esteban Piñero, responsable de la gestión de formaciones de renombre como la Panorama City, Panorama, París de Noia y La Misión y presidente de Acople, la Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo, conoce desde dentro la evolución del sector. Su situación, reconoce, es particular ya que Panorama, la agrupación caldense y la que ocupa el primer puesto en el ranking general de orquestas, ha alcanzado este año un récord de contrataciones. Pero esta realidad no representa necesariamente al conjunto de las formaciones.

El problema, explica, está en el aumento de los costes que deben asumir las orquestas. “Tenemos hoteles más caros, seguros sociales más caros, más impuestos, gasolina… Eso al final lo tenemos que aplicar a los cachés porque si no es imposible”, señala Piñero.

El impacto es especialmente importante para las formaciones pequeñas. “Creo que las orquestas de menor tamaño deben reinventarse. Al final, menos es más. Igual antes hacían 100 actuaciones con cachés bajitos, pero ahora tienen que pensar más en facturar y no tanto en fechas. Hacer 50 actuaciones, pero bien pagadas”, explica.

De la verbena al festival

Piñeiro considera también que las administraciones no están otorgando las ayudas necesarias a las orquestas que, insiste, forman parte del Patrimonio Cultural de Galicia. “Creo que una opción podría ser introducirlas dentro de los eventos que ahora ganan peso, como los festivales”, apunta el presidente de Acople.

Las comisiones hacen números

Al otro lado de la contratación están las comisiones de fiestas. Para ellas, el problema no se limita al precio de una orquesta. También ha cambiado la capacidad de las propias organizaciones para reunir el dinero necesario para sacar adelante las celebraciones.

Jessica, integrante de la Comisión de Festas da Lanzada, asegura que el aumento de los precios ha obligado a replantear el modelo de celebración. “El incremento de precios es exorbitado. Para una romería como la nuestra es algo inviable”.

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Insisten en que el precio ya no baja de los 10.000 euros para una formación mediana. “Este año lo que son orquestas trajimos dos, el resto eran grupos más pequeños, pero una comisión como la nuestra no puede pagar 10.000 euros”, cuenta y asegura que a esto se suma también la dificultad para recaudar el dinero entre los vecinos.

La alternativa más económica

Por todo ello, en medio de este escenario en el que los precios suben, las comisiones se ahogan y las pequeñas orquestas luchan por sobrevivir, ganan espacio las formaciones más económicas. Es el caso de las discotecas móviles, un formato que las propias comisiones están incorporando a sus programas.

Carlos Crespo, responsable de La Duendeneta, una discoteca móvil con sede en Vilagarcía, explica que cada vez reciben más llamadas de comisiones que buscan alternativas. “Nos trasladan que las comisiones lo están pasando mal y, si antes podían contratar dos orquestas, ahora solo pueden permitirse una y nuestro formato”, explica.

La Duendeneta tiene además otro atractivo y es que permite llegar a un público diferente, especialmente joven. Pero la diferencia fundamental está en el coste. Crespo explica que los principales gastos de su actividad están relacionados con los desplazamientos y que su precio se encuentra muy por debajo del de una orquesta. “Costamos poco más que la décima parte de una orquesta”, sentencia.

Así, la evolución es más que evidente. No significa que las orquestas estén en riesgo, solo que la verbena debe adaptarse a las circunstancias actuales y la limitación de las comisiones.