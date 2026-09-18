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La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos impulsa un nuevo curso de especialización para cultivar castiñeiros

La formación se impartirá del 19 de septiembre al 12 de diciembre y abordará temas fundamentales para el sector, como las técnicas de injerto y poda 

Redacción Arousa
18/09/2026 14:08
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Curso de especialización no cultivo do castiñeiro 2026
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El Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Lourizán, con la financiación de Agacal (Consellería do Medio Rural), desarrollará desde este 19 de septiembre hasta el 12 de diciembre el ‘Curso de especialización no cultivo do castiñeiro 2026’. Será en las instalaciones del centro en Pontevedra en colaboración con la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, entre otras entidades.

El curso, con una duración total de 60 horas, tiene un enfoque eminentemente práctico y abordará temas fundamentales para el sector, como las técnicas de injerto y poda con herramientas específicas, el manejo de suelos, el control de enfermedades, demostraciones de maquinaria, la investigación en viveros y la comercialización de la castaña.

Desde la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos participarán activamente en varias sesiones, aportando la visión y experiencia directa de los productores gallegos.

Hay disponibles un total de 30 plazas destinadas a productores de castaña, estudiantes de FP, universitarios, ingenieros forestales y agrícolas, y la inscripción se puede realizar a través de foagro.xunta.gal.

Enlace al documento con el programa y los pasos para la inscripción.

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