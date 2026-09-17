La Diputación destina más de 1,16 millones al arreglo de vías dañadas por los temporales

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Deputacion Pontevedra

La Diputación aprobó en el día de ayer el reparto de más de 1,16 millones de euros entre doce concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia para el arreglo de carreteras de titularidad municipal dañadas por los temporales del pasado invierno.

En cuanto a los municipios salinienses, Vilanova es el que recibirá una mayor cantidad, 192.000 euros que estarán destinados a la recuperación de la senda peatonal litoral de O Terrón y a la reparación y ampliación de tres caminos rurales situados en las parroquias de Tremoedo, Caleiro y Corón.

Vilagarcía, por su parte, contará con una partida de 163.000 euros que servirá para la rehabilitación superficial del firme en diversas vías municipales mediante la renovación integral de su capa de rodaje. El municipio isleño dispondrá de casi 66.000 euros para la renovación integral del firme de la calle Aransa y, Cambados, con 98.000 para la mejora de la vía INV-231 en el lugar de San Antón, en Vilariño, concretamente en el tramo que va desde el acceso al lugar de A Pedreira hasta la conexión con la EP-9002.

Meaño, por su parte, tendrá hasta 89.000 euros para la rehabilitación integral de la capa de rodaje y el acondicionamiento de cunetas en seis caminos rurales en las parroquias de Dena y Xil, además de en el propio centro de la localidad. 112.000 euros es la cuantía que recibirá Meis con el objetivo de llevara cabo la conservación y el mantenimiento integral del camino de Carregal, en la parroquia de Paradela y el de Cativocas ubicado en la zona de Nogueira.

El concello meco utilizará la ayuda (90.000 euros) para la pavimentación de las calles Bizocas y Borreiros y, además, utilizará otra parte para arreglar los ramales Quinteiro de Temperán en Reboredo.

Ribadumia recibirá 78.000 euros para la reparación de varios caminos municipales y, por último, Sanxenxo, contará con 122.000 euros para el ensanche y la pavimentación del camino de Guillabai en la parroquia de Dorrón.

Catoira, Pontecesures y Valga

En la comarca de Ulla-Umia serán Catoira, Pontecesures y Valga los municipios que recibirán estas ayudas por parte de la Diputación.

En el caso de la localidad vikinga el importe asciende a 81.000 euros, cantidad que utilizará para la renovación y acondicionamiento de un total de doce viales y pistas municipales. Pontecesures recibirá 62.000 euros para la renovación integral del firme, la mejora del sistema de drenaje y la implantación de medidas de pacificación del tráfico en la calle Ensanche.

Por último el municipio valgués contará con hasta 99.000 euros que utilizará para la reparación y la mejora de cinco caminos municipales en Cordeiro, Xanza y Valga.