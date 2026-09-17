Arousa suma 1.179 inscritos como demandantes de una vivienda pública

La conselleira de Vivenda, María Allegue, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en Marxión Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia cuenta con un Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Pública. En este listado, por tanto, están inscritas todas aquellas personas que están interesadas en acceder a la compra o alquiler de una vivienda social y que cumplen con los requisitos solicitados, entre los que destacan, ser residente en Galicia, no tener un piso en propiedad o cumplir con los requisitos económicos relacionados con la renta familiar y, por lo tanto, estar dentro de los límites establecidos.

En esta lista, se encuentran un total de 1.179 arousanos de los que, más del 78% residen en los municipios que conforman la comarca de O Salnés. Dentro de todos ellos, Vilagarcía destaca por el número de personas que están registradas, más de 600. El siguiente que aparece es Sanxenxo con 189 y, los restantes, no llegan ni al medio centenar. Así hay 36 vecinos o vecinas de Cambados anotados, 26 de Vilanova y uno menos, 25, de Ribadumia.

El municipio isleño es el siguiente en esta relación con 16, seguido de O Grove con quince y Meaño con doce. La localidad que cierra el listado de la comarca saliniense es Meis con un total de seis personas inscritas como demandantes de vivienda pública en el registro de la Xunta.

Barbanza y Ulla-Umia aportan un número similar, ya que en la primera se contabilizan 127 personas y, en la segunda, 122. En los concellos barbanzanos el listado está liderado por Ribeira, que suma 62 personas, seguido por Boiro con 43, Rianxo que contabiliza 17 y, por último, A Pobra con tan solo cinco vecinos o vecinas anotadas.

Caldas de Reis, con 65 demandantes de una vivienda pública, es la localidad que lidera el ránking de los concellos que conforman la comarca de Ulla-Umia. El listado continúa con Moraña (24), Catoira (13) y Valga (9).

Las cifras son menores en el resto de concellos contabilizando tan solo cinco personas en Pontecesures y, tres en Cuntis y Portas.

Proyectos

Actualmente la Xunta de Galicia tiene en marcha un plan para la construcción de vivienda pública en diferentes puntos de Galicia con el objetivo de alcanzar las 8.000 en el año 2025. Parte de estos edificios se levantarán sobre suelos o parcelas cedidas por parte de los Concellos a la administración central.

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Entre todos los proyectos se encuentran algunos en municipios arousanos. Así, por ejemplo, en Vilagarcía está prevista la construcción de una decena de viviendas de promoción pública en una parcela en Marxión. La Xunta licitó esta obra por casi dos millones de euros y el inmueble albergará ocho viviendas de dos dormitorios -una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida– y dos pisos de tres dormitorios. Además, todas dispondrán de plaza de garaje y trastero.

En este mismo municipio la Xunta señaló que tiene la vista puesta en otros terrenos con el objetivo de construir otras 250 viviendas más.

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Sanxenxo es otro de los municipios en los que la construcción de edificios que alberguen pisos en alquiler o venta de carácter social. Así, en la parroquia de Noalla ya se ha adjudicado el contrato –que supera la cifra de seis millones de euros– para la construcción de 25 viviendas. Desde la Xunta prevén que las primeras llaves de estos pisos se puedan entregar a sus propietarios en el año 2028.

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En la parcela de As Cunchas, situada a escasos metros de la playa de Silgar, el Concello también cedió una parcela a la administración para la construcción de otro edificio. En este caso el inmueble albergará un total de cuarenta pisos de dos dormitorios que se destinarán al alquiler social para menores de 36 años. El importe medio que tendrán que destinar al pago mensual los inquilinos o inquilinas, tal y como señalaron desde la Consellería de Vivenda, será de menos de 200 euros. De nuevo se espera que los primeros residentes puedan convertir estos pisos en su hogar dentro de dos años.

Por último, en este mismo concello pero, esta vez, en la parroquia de Vilalonga, también está prevista la construcción de un total de 350 viviendas, de las que el 80% será en régimen de protección oficial. La urbanización de los terrenos –que fueron adquiridos a la Sareb por parte del Concello– está previsto que arranque en el año 2027 para que, el siguiente, se pueda proceder a su edificación.

La suma de estos proyectos en Sanxenxo harán que el municipio cuente, en unos años, con unas 350 viviendas públicas.