Fecha, ofertas y todo lo que necesites saber sobre el Black Friday 2026 Cedida

El Black Friday es la fecha más importante del año para renovar dispositivos electrónicos y ahorrar. Para planificar las compras con tiempo y encontrar los mejores descuentos de este evento, es importante conocer cuál es el calendario de inicio, los descuentos más esperados y las opciones para consumir de manera responsable. Entre las ofertas Black Friday en móviles se encuentran terminales de alta gama de campañas anteriores, con descuentos importantes en marcas como la manzana o Samsung. En este Black Friday, Back Market ofrece iPhones reacondicionados, teléfonos Samsung Galaxy, MacBooks y iPads, con procesos de reacondicionamiento de primera categoría, una inspección de calidad de hasta 100 puntos y una garantía comercial de 2 años.

¿Cuándo inician el Black Friday 2026 y el Cyber Monday?

La fecha de inicio del Black Friday tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026. Esta jornada empieza justamente el día después de la noche de Acción de Gracias en Estados Unidos. Después, llega el Cyber Monday el 30 de noviembre de 2026, un momento del año enfocado principalmente en promociones a través de tiendas online.

¿Cuánto dura el Black Friday?

Aunque oficialmente es de un solo día, la cita se extiende más allá de eso. Muchos establecimientos inician su semana negra el lunes anterior al evento, y la mayoría de las marcas adelantan sus descuentos exclusivos semanas antes. Por lo tanto, es normal encontrar chollos disponibles durante todo el mes de noviembre.

¿Dónde acceder a las mejores ofertas en productos de electrónica?

Para los que quieren tecnología con una excelente relación calidad-precio sin sacrificar su presupuesto, elegir dispositivos reacondicionados por expertos es una excelente opción. Conseguir un iPhone Black Friday o una tableta de alta gama permitirá acceder a prestaciones de vanguardia sin sacrificar el presupuesto disponible y disminuir el impacto ambiental. Según un estudio de IPSOS para Back Market, 8 de cada 10 españoles tienen pensado comprar durante la campaña de Black Friday. Además, la compañía ha vendido más de 30 millones de productos, lo que ha contribuido a disminuir cerca de 1,6 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente.

¿Cuáles son las mejores ofertas de móviles del Black Friday?

El Black Friday 2026 ofrecerá grandes descuentos en tecnología de consumo, electrodomésticos para el hogar y prendas de vestir. Relojes inteligentes, dispositivos de audio y televisores registrarán una reducción en su precio de fábrica, lo que convierte a este periodo en una oportunidad ideal para anticipar las compras de Navidad.

¿Cómo comprar de forma inteligente en el Black Friday 2026?

Para realizar una compra estratégica durante el Black Friday 2026 es necesario seguir los siguientes pasos:

• Crear un presupuesto fijo para no hacer desembolsos innecesarios o impulsivos.

• Realizar una comparación de precios de forma anticipada para encontrar los descuentos reales aplicados a los productos.

• Realizar una lista de necesidades enfocada en productos de alta utilidad para el día a día.

Hacer una planificación anticipada de las compras para el 27 de noviembre de 2026 asegurará decisiones de consumo más eficientes y conscientes. Sacar el máximo provecho del Black Friday 2026 para equiparse con tecnología moderna permitirá ahorrar mientras se disfruta de dispositivos de alta gama con todas las garantías.