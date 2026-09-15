A Xunta destina máis de 8 millóns de euros a axudas para manter a gratuidade de escolas infantís municipais
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes as bases que rexen a concesión de axudas para o mantemento e a gratuidade da atención educativa das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal para este curso 2026-2027.
Segundo recollen nun comunicado, a Xunta destina 8,2 millóns de euros a dar continuidade a este programa, a través do que se financian ao redor de 7.000 prazas. Esta convocatoria de achegas abarca o período comprendido entre o 1 de setembro de 2026 e o 31 de xullo de 2027.
As solicitudes presentaranse por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta. O prazo para facelo comezará ás 8.00 horas do sexto día hábil seguinte ao publicación da orde no DOG e finalizará ás 23.59 horas do día en que se cumpra un mes desde a data de apertura do mesmo.
No caso de escolas infantís que obteñan o permiso de inicio de actividade con posterioridade á publicación desta convocatoria o prazo finalizará o 30 de outubro.
O obxectivo é que Galicia continúe sendo a comunidade autónoma con mellores datos de escolarización no primeiro ciclo de Educación Infantil. O curso pasado foi o cuarto consecutivo no que Galicia liderou en España esta clasificación cunha taxa do 64%, sendo a única comunidade que supera a barreira do 60% e situándose 14 puntos por encima da media nacional.
Así, o Executivo autonómico volverá poñer este curso ao dispor das familias máis de 32.000 prazas de 0 os 3 anos gratuítos, tanto en escolas infantís públicas, de iniciativa social ou privada.
Lembran no comunicado que Galicia foi pioneira na implantación da gratuidade, un proceso que se iniciou no curso 2019-2020 para as familias con dúas ou máis fillos e que desde o 1 de setembro de 2022 ampliouse ao 100% do alumnado.