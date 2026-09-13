Todavía queda verano: las altas temperaturas llenan las playas y los chiringuitos de Arousa

La playa de Vilagarcía durante la jornada de ayer Gonzalo Salgado

El verano termina, oficialmente, el próximo 23 de septiembre y parece que en Arousa todavía no hay ganas de despedirse de él.

Las altas temperaturas registradas durante este fin de semana en los distintos concellos dejaron estampas muy similares a las de mediados de agosto: playas abarrotadas, chiringuitos llenos de gente, plazas y parques vacíos y terrazas –a la sombra– con muchos cafés con hielo.

Y es que los termómetros en las localidades que forman las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza superaron de forma notable los treinta grados. Es por ello que los vecinos y vecinas de estos municipios no se lo pensaron dos veces y aprovecharon el fin de semana para volver a extender la toalla en la arena y disfrutar de unas jornadas refrescándose en el agua del mar, del río o de la piscina.

Especial atención hubo en las localidades de Moraña y Cuntis, lugares en los que desde la Xunta se activó alerta naranja por posibles efectos de calor sobre la salud de las personas. Concretamente, en estas dos localidades, la previsión de Meteogalicia indicaba que se alcanzarían los 33 grados centígrados. Para la jornada de hoy, a pesar de que los termómetros es posible que vuelvan a rebasar la barrera de los treinta, está desactivada la alerta pero, recomiendan a los vecinos y vecinas de estos municipios que extremen las precauciones para evitar, por ejemplo, golpes de calor.

Estas temperaturas, y las registradas tanto en estos municipios como en el resto de Galicia han marcado un récord y es por ello que el verano del 2026 se consagra como el más cálido de toda la serie histórica de Meteogalicia. La temperatura media fue de 21,4 grados, 2,3 puntos por encima de lo habitual.