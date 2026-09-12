A Xunta celebra que Galicia acada os 32.712 docentes na educación pública, 956 máis que o curso pasado
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacou que o sistema educativo público galego conta actualmente con 32.712 docentes, o que supón un incremento de 956 profesionais respecto ao curso anterior, segundo subliñou.
Nunha entrevista este sábado en Radio Galega, o titular de Educación incidiu que este aumento de persoal prodúcese a pesar do descenso do alumnado derivado da caída da natalidade, "o que permitirá a redución de cocientes por aula e a mellora na atención individualizada e a calidade educativa".
Así mesmo, lembrou que, desde a firma do acordo de mellora cos sindicatos (CCOO, ANPE, UXT e #CSIF), o persoal docente incrementouse en máis de 1.600 profesionais nos últimos tres cursos.
Entre as medidas aplicadas este curso, Rodríguez resaltou a addenda para a reorganización do horario en Secundaria, que permite incorporar a 900 profesores nesta etapa, e valorou positivamente que o inicio do curso transcorreu con normalidade para uns 300.000 estudantes.
Doutra banda, o conselleiro avanzou a posta en marcha dun novo programa de reforzo extraescolar para alumnos de 6.*º de Primaria, en grupos reducidos, enfocado nas competencias de matemáticas e lectura para facilitar a súa paso á Secundaria e consolidar destrezas avaliadas polo informe PISA.
Respecto aos resultados de PISA, Rodríguez remarcou que Galicia continúa por encima da media estatal nas tres áreas examinadas e mantense como "líder en equidade". Con todo, achacou a baixada xeneralizada de nivel á implantación da lei educativa estatal (Lomloe), á vez que reivindicou o valor da Lei de Educación Dixital e a gratuidade do ensino en Galicia desde a etapa infantil ata a universidade.
En materia de idiomas, Román Rodríguez referiuse á creación por parte da Xunta dun programa propio de auxiliares de conversación. O conselleiro tachou de "sen sentido" o conflito entre os ministerios de Educación e Traballo do Gobierno central que derivou na renuncia á convocatoria estatal e en sancións a varias administracións autonómicas.
Ante esta situación, garantiu que o Goberno galego destinará os seus propios recursos para manter este apoio lingüístico e preservar a posición de Galicia como a comunidade "con maior nivel de inglés entre os mozos".