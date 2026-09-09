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Arousa

Risas, llantos y hasta personajes de cuento en la vuelta al cole en Arousa

En Rubiáns, los profesores acudieron disfrazados como personajes de historias infantiles

Olalla Bouza
09/09/2026 13:01
Vuelta al cole en Vilagarcía
Un momento de la vuelta al cole 
Gonzalo Salgado
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El jaleo vuelve a las aulas y hubo momentos de todo tipo esta mañana en los centros educativos arousanos. Desde las normales lágrimas, especialmente entre los más pequeños y, sobre todo, quienes por primera vez acuden al "cole de mayores"; hasta la más contenida resignación de los que ya tienen cierta experiencia en este regreso a las mochilas. Pero también mucha alegría por encontrarse con sus compañeros e, incluso, con sus profesores.

En Rubiáns, los esperaban vestidos de cuento. Personajes como el conejo de Alicia o la escafandra de Tintín dieron la bienvenida a un alumnado que hoy estrenaba horario tras décadas de lucha. Un día histórico, fruto de la lucha de la ANPA y también del equipo directivo, del que los pequeños no eran quizás tan conscientes mientras, con sus gorros en la cabeza, disfrutaban de la fiesta preparada para una ocasión tan especial.

Son más de 20.000 alumnos los que regresan hoy a las aulas en las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia, con un inicio de curso unificado en colegios e institutos.

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