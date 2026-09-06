Las aulas abren sus puertas en Arousa para un total de 22.654 estudiantes

Vuelta a las aulas en Rubiáns hace dos años

Los colegios e institutos de Arousa abrirán sus puertas el próximo miércoles, 9 de septiembre, para recibir a un total de 22.654 estudiantes en Arousa. Las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza aceleran ya los trabajos de mantenimiento para que todo esté a punto de cara a la apertura de un nuevo curso escolar.

Son las capitales del norte y el sur arousano, Vilagarcía y Ribeira, las que aportan un mayor número de alumnos, al ser también las de mayor población. Un total de 4.351 niños y jóvenes volverán a la rutina del despertador y los libros de texto en la localidad saliniense, mientras que 3.371 lo harán en la barbanzana.

Arousa cuenta asimismo con solo 121 personas cursando Educación Especial, de las cuales 89 están en O Salnés y Ulla-Umia y 33 en Barbaza. El CEE de Marxión es el que cuenta con más plazas y tendrá durante el próximo curso 76 personas matriculadas. Cabe recordar la demanda existente por las familias que van a este centro para que se dote a la zona de un centro de día y una residencia para personas con necesidades especiales, para que la atención continúe más allá de la etapa escolar.

Por municipios

Por municipios, en la comarca de O Salnés, Vilagarcía aporta 4.351 escolares; Vilanova, 1.233; Sanxenxo, 1.984; Ribadumia, 464; Meaño, 496; Meis, 374; A Illa, 430; O Grove, 1.103 y Cambados, 1.764.

En Ulla-Umia, es Caldas el que aporta un mayor número de alumnos, 1.314; mientras que Catoira cuenta con 299; Cuntis con 325; Moraña empezará el curso con 374 matrículas; Pontecesures lo hará con 212 y Valga con 632.

En cuanto a Barbanza, 3.371 personas iniciarán el curso en Ribeira; 1.060 lo harán en Rianxo; 806 en A Pobra y 2.062 en Boiro.