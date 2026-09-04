Lo que llega este otoño: la vuelta al cole del Congreso y el Ejecutivo

La actividad regresa también al Palacio de las Cortes Generales Cedida

La primera semana del mes de septiembre trae siempre ese aire de inicio de curso, una especie de segundo año nuevo en el que los propósitos se formulan con más convicción que en enero o esa época del año en que se le da una segunda oportunidad a todos aquellos que han quedado por cumplir.

Septiembre trae, además, un calendario normativo cargado. El Congreso recupera su actividad ordinaria el 1 de septiembre y el Gobierno arrastra al nuevo curso varias normas que quedaron pendientes antes del verano y así, la legislatura arranca su último tramo.

Vivienda: el decreto que vuelve en septiembre

El Ejecutivo aplazó la aprobación del real decreto ley de vivienda que iba a abordar en el Consejo de Ministros del 28 de julio. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la decisión respondió a la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación.

El texto acordado inicialmente contempla entre otras medidas; una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de julio de 2028, la incorporación a la Ley de Arrendamientos Urbanos del alquiler de temporada y por habitaciones, con un límite de doce meses justificados, así como la subida del IVA de la vivienda turística del 10% al 21%.

La asignatura pendiente será conseguir los apoyos parlamentarios precisos para sacar adelante el texto, dado que algunos partidos rechazan la reforma de la ley del suelo que incorpora el texto, y otros se abren a apoyarlo, pero con varios condicionantes, por lo que dependerá del curso de las negociaciones el saber si llegará a aprobarse o cual será el texto que prevalecerá finalmente.

Aquí nos encontramos el problema principal, y es que un decreto ley entra en vigor con su publicación, pero decae si el Congreso no lo convalida en treinta días. Un antecedente reciente sucedió el 28 de abril, cuando el Congreso rechazó convalidar el Real Decreto-ley 8/2026, que prorrogaba dos años los arrendamientos lo que generó importantes interrogantes a inquilinos y propietarios, lo que ahora se quiere evitar repetir.

Registro horario: reglamento pendiente

Otra tarea que quedó para septiembre fue la aprobación del reglamento que reforma el registro de jornada, con el fin de resolver las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado, Trabajo y Economía acordaron el 24 de julio aplazar su publicación.

El proyecto sustituye el registro admitido desde 2019, que permite papel, hoja de cálculo o sistema digital, por sistemas exclusivamente electrónicos, trazables y accesibles en remoto para la Inspección de Trabajo. La obligación de registrar la jornada, en todo caso, existe desde mayo de 2019 y ya se sanciona.

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado, aunque no es vinculante, se mostró contrario a aprobar la norma por la falta de adecuación por sectores, la carga para las pymes y la decisión de tramitarla como real decreto y no como norma con rango de ley. Aun así, se espera que durante este mes de septiembre la norma sea publicada en el BOE.

Facturación: el bloque con fechas cerradas

El Real Decreto 238/2026, publicado el 31 de marzo, define el Sistema Español de Factura Electrónica y los formatos admitidos, alineados con la norma europea EN 16931.

La norma está aprobada, pero el reloj se pone en marcha con la orden ministerial que regula la solución pública y que está prevista para el 1 de octubre: doce meses después deberán estar adaptados a ella quienes facturen más de ocho millones de euros y veinticuatro para el resto, pymes y autónomos incluidos. Esto es, octubre de 2027 y octubre de 2028, desde esa fecha el PDF enviado por correo dejará de ser factura válida entre empresas.

La consecuencia será que, en los próximos veinticuatro meses, cualquier negocio que hoy facture con una hoja de cálculo, un procesador de textos o un programa antiguo – puesto que, en paralelo, Verifactu será exigible el 1 de enero de 2027 a las sociedades y el 1 de julio de 2027 al resto – tendrá que cambiar su sistema.

Cotizaciones: subidas fijadas para enero

Las tablas de cotización de los autónomos siguen en el aire. Tras el fracaso de las dos propuestas de 2025, el Gobierno prorrogó por real decreto-ley las tablas de 2025, de modo que este año se paga entre unos 200 y 590 euros según los quince tramos de rendimientos netos. La Seguridad Social se comprometió a retomar la negociación este otoño, por lo que cualquier tabla para 2027 debería aprobarse antes de enero.

Presupuestos

Por otra parte, el Gobierno expresó su intención de presentar el proyecto de Presupuestos Generales para 2027 antes de que termine septiembre. De esa tramitación dependerá buena parte de las novedades tributarias de cara al ejercicio siguiente, siempre y cuando se consiga la mayoría necesaria para su aprobación.

Se prevé un otoño prolijo normativamente con reformas de impacto tanto para los ciudadanos como para pymes y autónomos, pero también con una inseguridad jurídica patente que habrá que tener en cuenta.

Será conveniente en este punto advertir al lector que, dado que la mayoría de reformas programadas no nacerán con normas salidas del Parlamento en primer término, conviene aguardar a su convalidación definitiva antes de tomar cualquier decisión como podría ser renegociar un contrato o cualquier otro tipo de decisión financiera, debido a que, por el contrario, nos podremos encontrar con que se ha tomado una decisión patrimonial al amparo de una regla que semanas después podría dejar de existir.