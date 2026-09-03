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Arousa

La Diputación oferta plazas gratis para talleres de marisqueo en A Illa, Vilanova y Carril

Fátima Frieiro
03/09/2026 15:55
Imagen de un taller de marisqueo anterior del proyecto Awaves
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La Diputación de Pontevedra abre el plazo de inscripción para participar en los talleres de marisqueo incluidos dentro del proyecto Awaves, que busca promover un turismo y un patrimonio sostenibles, equitativos e innovadores. La administración provincial ofrece 27 rutas sensoriales gratuitas por playas de la Ría de Arousa, Pontevedra y Vigo.

En aguas arousanas, y en colaboración con la Cofradía de A Illa, habrá tres actividades en la playa de O Aguiúncho. Serán dos rutas de 10 a 12 horas el día 16 y otra de 9:30 a 11:30 el día 24. Otros tres recorridos están programados para la playa de O Ariño, en Vilanova. Serán los días 29 (con dos rutas entre las 11 y las 13 horas) y el 30 de septiembre (de 11 a 13 horas). En la playa de A Compostela, en Carril, habrá cuatro rutas. Serán los días 18 (entre las 10 y las 12 y las 12 y las 14) y el 22 (en el mismo horario que la anterior).

Las personas interesadas deberán cubrir el formulario dispuesto en la web institucional de la Diputación, incluyendo hasta un máximo de tres personas acompañantes. La asignación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción y, una vez admitidas, serán contactadas por la organización con la confirmación e información necesaria para participar.

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