Buenas noticias para la píllara: cifras de récord en reproducción

La píllara das dunas es una de las aves incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas G. Ferreiro

El Plan de conservación de la píllara das dunas que está ejecutando la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, continúa arrojando resultados históricos. Los últimos datos cifran en 93 el número de parejas reproductoras de esta especie en un total de 25 playas de Galicia, el valor más alto desde que la administración autonómica puso en marcha este plan en el año 2014.

La propuesta autonómica se enmarca en el proyecto Iberalex, cofinanciado por el Fondo Europeo Regional FEDER, para mejorar el estado de conservación de las poblaciones de chorlitejo patinegro. El Iberalex, que contó con un presupuesto de 1,9 millones de euros, arrancó el 1 de octubre de 2023 y finalizará el próximo 30 de septiembre. Por esto mismo, ayer comenzó en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela el congreso de clausura del proyecto que se prolongará hasta el lunes 7 de septiembre y contará con 220 investigadores internacionales implicados en el estudio y conservación del chorlitejo patinegro y de otras especies incluidas.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó allí los buenos resultados obtenidos en los últimos años, pero insistió en recordar que “non hai que baixar a garda” ya que considera que aún es una cifra pequeña como para que pueda dejar de estar incluida en la categoría de vulnerable. Concretamente, explicó que solo en lo que va de 2026 se instalaron 87 parcelas de exclusión para reducir la incidencia de los depredadores en los nidos, se balizaron 19 áreas de nidificación y se recogieron 17 nidos abandonados.

Si algo dejan claro los datos es que la tendencia a la recuperación es positiva ya que los últimos datos que arrojó Medio Ambiente en el mes de mayo cifraban en 87 las parejas reproductoras de este chorlitejo patinegro según un censo elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela.

La píllara en Arousa

En Arousa la píllara das dunas es una especie con especial reconocimiento ya que hay distintos arenales que cumplen las condiciones para ser hábitat de esta ave vulnerable: A Lanzada, en los concellos de Sanxenxo y O Grove; y las dunas de Corrubedo, en Ribeira, son los más populares, pero también se encuentran dentro del plan de conservación Área da cruz y A Mexilloeira, en O Grove; así como Montalvo y Major, en Sanxenxo.

Precisamente en estas zonas, y como propuestas externas al proyecto Iberalex, se han desarrollado en los últimos años multitud de iniciativas de distintos organismos para concienciar sobre la importancia de proteger esta especie. En el Complejo Intermareal Umia-O Grove se desarrollan todos los años las rutas ornitológicas ‘Voando nas Rías Baixas’, una propuesta de la Diputación de Pontevedra junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) que celebrará una nueva edición en el municipio meco el próximo 13 de diciembre.

Por su parte, en Ribeira se celebró en el año 2020 el Festival da Píllara das Dunas promovido por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) Birdlife. Una cita que, aunque no prosperó, se enmarcó dentro del plan de recuperación de dicha especie, con actividades de divulgación para conocer más sobre su conservación.

Además, el programa de voluntariado ambiental intergeneracional que desarrolla la Xunta cada año en distintos puntos de la autonomía contempla también la conservación de especies como uno de los aspectos formativos. De hecho este programa incluye también el complejo dunar de Corrubedo, donde se aprovecha el entorno para concienciar sobre la situación de esta especie.

La presión turística

Si la conservación del chorlitejo patinegro se ha visto en peligro, esto ha sido, en gran parte, por la presión turística: la masificación de las playas, los campings, las nuevas construcciones, etc. Así como por causas naturales como son los propios depredadores. Sin embargo, no fue hasta el año 2007 que se aprobó en Galicia un decreto para regular el Catálogo de especies amenazadas. Este decreto fue clave para sacar adelante líneas de acción dirigidas a la conservación de distintas especies, entre ellas la píllara das dunas.

Con todo, tal y como apunta la Consellería, las cifras son buenas, pero la protección aún es necesaria porque los datos demuestran que las medidas funcionan, pero también dejan ver que no es momento de bajar la guardia para que la píllara resurja en los arenales de Arousa con todo su esplendor.