Arousa destruye 99 empleos durante el mes de agosto

Un camarero sirve en una terraza de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El mes de agosto no fue bueno para el empleo en Arousa, donde se destruyeron casi un centenar (99) puestos de trabajo, la mayor parte en el sector servicios. La zona norte, la comarca de Barbanza, es la que peores resultados arroja, mientras que O Salnés es una de las pocas de la comunidad autónoma en la que se crean nuevos puestos de trabajo durante el último mes.

La llegada de turistas, el lleno en terrazas o los eventos como el eclipse, no parecen influir en las contrataciones, que muestran un comportamiento inestable del sector que es el principal motor de las tres comarcas, especialmente en la zona más sur.

En Barbanza, son 75 los puestos que se pierden con respecto al mes anterior, según los datos que ofrece la Consellería de Emprego de la Xunta. La capital, Ribeira, es la que más empleo destruye (con 44 vecinos más inscritos en las listas de demandantes), mientras que A Pobra crea tres contratos más y Boiro y Rianxo pierden en agosto 18 y 16 respectivamente. De los 75 nuevos parados, 72 pertenecen al sector servicios.

En Ulla-Umia, sin embargo, es la industria la protagonista de la destrucción de empleo, con 19 parados más durante el mes de agosto, mientras que en el ámbito del comercio y la hostelería se perdieron 17 puestos de trabajo con respecto a julio. Por municipios, es la cabecera, Caldas, curiosamente llena de visitantes por la llegada de peregrinos, la que pierde más puestos de trabajo, un total de 14; seguida de Pontecesures, que pierde 12; de Valga y Cuntis, con 9 cada uno y Moraña con 7. Catoira, por su parte, se mantiene en los mismos números, mientras que Portas rompe la tendencia y crea tres nuevos empleos en el pasado mes.

Comparativa interanual

La comarca de O Salnés es la que muestra mejores datos, con 24 parados menos con respecto al mes anterior. Sin embargo, no es un número muy alto teniendo en cuenta que agosto es precisamente el mes por excelencia para los sectores más vinculados al turismo, como puede ser la hostelería. Las cifras son también desiguales en el desglose por municipios, siendo Vilanova el que más puestos crea, con un total de 18. La sigue Sanxenxo, con 14; Meaño y meis, cn cuatro cada uno; Cambados, con 2 y Ribadumia, con uno. Por el contrario, Vilagarcía es el que más empleo destruye, con diez personas más inscritas como demandantes; mientras que O Grove pierde 7 empleos y A Illa dos. La zona sur de Arousa es la segunda comarca con mejores datos de toda Galicia, solo superada por Valdeorras, donde el adelanto de la vendimia permitió incrementar las contrataciones en agosto.

En O Salnés, es el sector turístico el responsable de 15 de los 24 nuevos contratos que se firmaron durante el pasado mes, mientras que seis fueron en el ámbito primario, el de la agricultura y la pesca. En la construcción, se perdieron dos puestos de trabajo.

En términos generales, son 7.065 las personas que están a la búsqueda de un empleo en las comarcas arousanas. Son 172 menos que los que lo que se registraban en el mismo mes del año anterior. La comparación interanual del paro muestra un crecimiento sostenido durante el tiempo, sin grandes picos ni comportamientos muy diferentes, ya que el anterior agosto tampoco fue bueno para el empleo en las tres comarcas, aunque con cifras más bajas.