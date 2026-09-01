Arousa pierde casi mitad de sus sucursales bancarias en la última década

Una de las oficinas físicas cerradas en los últimos años, en este caso, en Carril Gonzalo Salgado

El acceso a servicios financieros en el rural gallego ha mermado en la última década con un cierre masivo de oficinas bancarias desde el inicio de la crisis económica del 2008. Así, las comarcas arousanas han perdido cerca de un 60% de las sucursales que había en 2005, y cerca de la mitad de las que había en 2015, según datos del Instituto Estatístico de Galicia (IGE). Hace una década se registraban 118 sucursales, mientras que en 2025, a falta de conocer los datos de este año, eran apenas 68.

La comarca más castigada por la pérdida de oficinas físicas fue, de hecho, la más rural: Ulla-Umia. En 2015 contaba con 23 sucursales, mientras que en la actualidad alcanza por la mínima la decena. Además, de los siete municipios que la componen, cinco cuentan con una sola oficina y, en algunos de los casos, con apertura apenas un par de días por semana: Catoira, Cuntis, Portas, Pontecesures y Valga. En el caso de Moraña cuenta con dos sucursales de Abanca y CaixaBank, mientras que Caldas de Reis, cuenta con tres oficinas, menos que las cinco que tenía hace diez años y ocho con las que contaba en 2005.

En O Salnés, aunque más comedida, la caída del sector financiero también ha sido bastante pronunciada, pasando de las 64 sucursales en 2015 a las 36 actuales. Con apenas una oficina se quedaron A Illa, Meis y Ribadumia, mientras que Meaño cuenta con dos, Vilanova con tres, O Grove con cinco, Cambados y Sanxenxo con siete y Vilagarcía con nueve, siempre según datos del IGE.

La capital arousana, sin embargo, ha sido la que más entidades bancarias ha perdido en la última década y pese a ser el concello más poblado de la Ría. Así, Vilagarcía contaba en 2015 con el doble de sucursales, dieciocho; y en 2005 con 26. También Sanxenxo, pese a su incremento de población en los últimos años y su empuje turístico, ha sido muy castigada por la pérdida de oficinas físicas, pasando de las catorce con las que contaba hace una década a las siete actuales.

Por último, en el margen norte de la Ría, la comarca barbanzana ha perdido once sucursales en los últimos diez años, de los 31 a los 22, y lejos en el horizonte quedan el medio centenar de oficinas que había en 2005. En cuanto a los municipios, A Pobra y Rianxo cuentan cada uno con cuatro entidades, mientras que Boiro y Ribeira llegan a las siete.

Brecha digital

Es una tendencia, la de la pérdida de las oficinas de banca físicas, que ha sido imparable en la última década y media, pero que en el último año se ha conseguido controlar. Así, según datos del IGE, los datos de Ulla-Umia y O Barbanza se mantuvieron igual en 2024 como en 2025, y en O Salnés incluso aumentó en una nueva sucursal en Vilagarcía. Los motivos para el cierre son, fundamentalmente dos: el ahorro por los costes del personal —cada vez más reducido en el sector— y el auge de la banca digital. Un formato por el que las entidades financieras apuestan cada vez más y que trata crear un acceso directo más ágil y sencillo para el usuario. Sin embargo, esta apuesta por lo digital abre una brecha, especialmente, con los más mayores, que en muchos casos no están familiarizados por este tipo de formatos.

Por ello, la reducción acelerada de las entidades bancarias ha agravado la exclusión financiera de los más veteranos, que en muchos casos se han revelado ante el despido de las oficinas físicas. El caso más notorio fue el de Portas, municipio ampliamente envejecido, donde la sucursal bancaria con la que contaban anunció su intención de cerrar sus puertas en septiembre de 2021. La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar, y decenas de personas salieron a la calle para protestar contra esta decisión. Asimismo, el exalcalde Roberto Vázquez, junto con el vecino Manuel Becerra González se encadenaron a las puertas de la sucursal durante tres largos días. Una presión que dio sus frutos, ya que la entidad anunció poco después que no cerraría, aunque reduciría el servicio a dos días a la semana.

Un servicio que el rural demanda como fundamental. En el caso de O Carril o Vilaxoán, en Vilagarcía, también se despidieron sus oficinas que, sin embargo, optaron por dejar el servicio del cajero automático para operaciones simples, como retirar o ingresar dinero sin necesidad de tener que desplazarse hasta el centro para ello.

Un tipo de operación, la de retirar pequeñas cantidades de dinero en efectivo, que se puede realizar también actualmente en algunas estaciones de servicio de la zona de Arousa, como la gasolinera Cepsa de Corvillón o la estación de servicio González Ferro, en Moraña, que se han beneficiado del convenio de colaboración que firmaron la Xunta, Abanca y la Federación Galega de Estacións de Servizo, que permite adaptar los servicios en gasolineras de municipios del rural con menos de 20.000 habitantes.

Una medida que el gobierno gallego quiere llevar a más de 200 municipios en la Comunidad y con el que ya cuenta más de una veintena de ellos en la provincia, garantizando así el acceso a servicios financieros básicos en zonas con riesgo de despoblación, especialmente en el rural.

En cuanto al cierre de las antiguas oficinas, en algunos casos se ha convertido en otro tipo de locales. Es el caso del establecimiento de hostelería A Caixa, de Bamio, reconvertido en restaurante, aunque conservando su origen con numerosos guiños a su pasado como sucursal de Caixanova hace no muchos años.