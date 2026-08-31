El precio de la vivienda se dispara en un 40% en un año en Vilagarcía y Boiro

Pisos en venta inmobiliaria Mónica Ferreirós

El precio de la vivienda de segunda mano se disparó en cerca de un 40 por ciento en Vilagarcía y Boiro durante este año. Así lo señala el portal Fotocasa, que hace un análisis por todo el territorio español y muestra como en ambas localidades arousanas la subida es mucho mayor que en las capitales de provincia, siendo A Coruña la más alta con un 16,2 por ciento.

Es una cifra muy por debajo que el 40,1% por ciento de aumento del precio de la vivienda de segunda mano que muestra Vilagarcía, que se encuentra solo por debajo de Narón (67,7%) y un poco por encima de Boiro (39,1). La capital de Barbanza, Ribeira, se cuela también en este listado, con una subida de un 27,7 por ciento desde agosto del año anterior. En términos generales, la vivienda de segunda mano sube en Galicia en 0,6 puntos con respecto al mes pasado, mientras que es de un 12,7% en cuanto al mismo periodo de 2025.

Eso sí, desde Fotocasa señalan que la comunidad autónoma muestra una subida “algo más contenida” que en los primeros meses del año. A Coruña es la provincia en la que más sube el precio de la vivienda, siguiendo de Pontevedra. Lo más curioso, según señala la directora de Estudios y portavoz del portal, María Matos, es que se detectan “fuertes aumentos en municipios con precios históricamente más asequibles”, como Boiro.

Desglose por localidades

En cuanto a los municipios que tienen un precio superior a os 3.000 metros por metro cuadrado, en Arousa solo se da el caso de Sanxenxo, con 3.934, situándose eso sí en el más caro de Galicia, por encima de A Coruña (3.525) y Santiago (3.292).

Vilagarcía, por su parte, se sitúa ahora mismo en los 2.385 euros por metro cuadrado de precio para las viviendas de segunda mano, mientras que en Boiro es de 1.915 euros y en Ribeira de 2.045. Los tres casos están todavía lejos de Sanxenxo.

Sin embargo, la capital de Barbanza muestra un descenso de 3,1 puntos con respecto al precio que tenían este tipo de inmuebles en el mes de julio. Habrá que esperar a las cifras de septiembre, una vez que el verano comience a tocar a su fin, para ver si se mantienen los precios disparados en un mercado que tampoco deja mucho espacio para el alquiler, centrado en el turismo vacacional.