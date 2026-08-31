En Arousa con efectivo: así subsisten los locales sin TPV

La hostelería cuelga carteles que advierten sobre sus políticas de pago | Gonzalo Salgado

“Con tarjeta, por favor”. Probablemente, una de las frases que más utilizamos en nuestro día a día desde que los TPV (Terminal Punto de Venta) o datáfonos se convirtieron en el principal método de pago. Primero fueron las grandes cadenas, después las tiendas y comercios, y, finalmente, la hostelería y cualquier otro tipo de negocio los que se sumaron a esta tendencia. En muchos casos, para sobrevivir y conservar a aquellos clientes que ya no manejan dinero en efectivo. En Arousa, aunque son pocos, aún hay locales que se niegan a sucumbir a la política de los bancos y resisten colgando carteles en la puerta: “No se aceptan pagos por tarjeta”.

El Bar O Galeón Vikingo, en Catoira, es un claro ejemplo de ello. Su propietario, Fernando Rial, se niega a “darlle de gañar aos bancos” y defiende a capa y espada su negativa al TPV. “Vexo ridículo que para pagar un café teñas que usar a tarxeta. Non estou en contra delas, pero creo que é unha tontería que vaias a un bar sen un euro enriba”, lamenta. Tampoco entiende cómo los turistas, que están fuera de casa y pueden tener cualquier tipo de “emerxencia”, pasan por Catoira sin nada de efectivo. “Hai moita xente, sobre todo os turistas agora na época de verán, que saen de casa sen ningún euro, e non o entendo. Eu viaxo moito e levo tarxeta pero tamén sempre levo efectivo porque non sabes o que pode pasar”, explica. Aunque reconoce que ya en más de una ocasión ha perdido algún que otro cliente por este motivo o incluso se han marchado sin pagar tras consumir, se niega a que “ao final do ano o banco leve 300 euros de comisións”.

Rial recuerda, además, el caso del famoso apagón que en abril de 2025 dejó a toda España sin luz durante casi toda una jornada, un día en el que, contra todo pronóstico, se revalorizó el efectivo. “O apagón foi unha vez, pero pode repetirse”, sentencia el de Catoira.

No todos resisten

Fernando es un ejemplo, pero no todos son capaces de tolerar la presión de los clientes que demandan, cada vez más, el pago con tarjeta, en especial durante la época estival. Precisamente, la llegada del verano y de los turistas llevó al propietario del Mesón A Rúa, también en Catoira, a introducir el datáfono este pasado mes de julio. “Aquí nunca aceptamos pagos con tarjeta pero como durante o verán hai moitísima xente que vén de fóra pois acabou resultándonos máis cómodo”, explican. En el mesón reconocen que perdían comensales al no aceptar las tarjetas y esta presión no siempre es fácil de asumir. “Al final tuve que entrar por el aro porque mucha gente se iba a otros locales y antes de que se marchen a otro lado quiero vender yo”, aclara.

Así como este reconoce haber tenido que desistir y unirse a la tendencia del TPV, cree que otros bares se verán en las mismas. “A xente do pobo está acostumada, pero cando hai movemento, Semana Santa, Nadal e sobre todo no verán, chega moita xente que esixe pagalo todo con tarxeta”, advierte el Mesón A Rúa.

Vilagarcía y Sanxenxo

Aunque hay una tendencia a asociar los pagos en efectivo a las pequeñas villas, también en los grandes núcleos de Arousa se pueden encontrar locales con estas políticas de pago. Mismamente, en Vilagarcía, el Café Mickey, en Plaza de España, o la cafetería Maty, en Plaza Ravella, son algunos ejemplos de esta tendencia. Allí cuelgan en la puerta el papel que anuncia la restricción de las tarjetas.

Por su parte, Sanxenxo, uno de los municipios que más turismo recibe en la comarca durante los meses de verano, también cuenta con bares sin datáfono, pero, por el contrario, sí acepta otros métodos cada vez más populares en hostelería, como es Bizum.

Pagos con Bizum

“Nosotros solo tenemos servicio de cocina en verano por eso preferimos no tener TPV y así no asumir los costes”, explican desde la Bodega O Risonsiño, en Sanxenxo. Aquí, el Bizum sí es una opción válida para la clientela que quiere pagar con tarjeta. “Los clientes habituales ya están acostumbrados y no tienen problema, pero al resto le ofrecemos esta alternativa”. Eso sí, al igual que Mesón A Rúa, reconocen que la tendencia es la que es y que, en unos años, lo más probable es que todos los locales cuenten con datáfono. “Nuestra intención es mantenernos hasta que no podamos más”, aclaran.

Todo apunta a que pagar con tarjeta seguirá ganando terreno y es que cuando muchos tratan de resistir a las comisiones, el turismo y la competencia obligan a más de uno a ceder o buscar alternativas de pago para no perder a aquellos clientes que “reniegan” del efectivo.