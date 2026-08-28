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Arousa

El vilagarciano Luis Febres representará a Arousa en una nueva edición de 'Bailamos'

El programa de la TVG se estrenará este domingo a las 22:30 horas 

Fátima Pérez
28/08/2026 14:00
El vilagarciano Luis Febres representará a Arousa en una nueva edición de 'Bailamos'
El vilagarciano Luis Febres representará a Arousa en una nueva edición de 'Bailamos'
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Arousa volverá a contar con representación en la nueva edición de ‘Bailamos’, el concurso de baile de la Televisión de Galicia (TVG), que se estrena este domingo a las 22:30 horas. En esta ocasión, será Luis Febres, venezolano afincado en Vilagarcía, quien se enfrentará al reto de competir junto a otros once concursantes por un premio final de 10.000 euros.

Para Febres, su participación en el programa supone, sobre todo, una oportunidad para aprender y disfrutar de una nueva experiencia. Él mismo define esta aventura como “un reto enriquecedor”. Febres es además cantante de la Orquesta New York, por lo que cuenta con sobrada experiencia sobre el escenario. 

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Ya en la última edición de este programa, Loli Triñanes, bailarina natural de O Grove, se encargó de representar a la comarca arousana con su talento en la pista de baile. 

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