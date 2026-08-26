Varios municipios de Arousa en alerta o prealerta por escasez de agua 

El sistema del río Lérez afecta a algunos municipios de O Salnés y Ulla-Umia DA

La Xunta de Galicia mantiene el estado de alerta y prealerta en varios municipios de Arousa por la escasez de agua en los sistemas del Río Lérez, Tambre y en la ría de Muros. De esta manera, las localidades afectadas son: Sanxenxo, Meaño y Meis en O Salnés; Moraña en Ulla-Umia y toda la comarca barbanzana.

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan especial de sequía de la demarcación Galicia-Costa. A efectos prácticos, esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes como, por ejemplo, prohibir el baldeo de calles, el llenado de piscinas, o regar los jardines. Además, en caso de ser necesario, se aplicarían cortes de agua puntuales.

En cuanto a la prealerta, implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de los ríos y los embalses en los sistema afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los concellos minimizar los gastos públicos no esenciales.

Así lo acordó la Oficina Técnica de A Seca, que estuvo presidida por el gerente de Aguas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, y a la que asistieron también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y Medio Rural.

Los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa se sitúan, según los últimos datos disponibles, en el 62,5% de su capacidad, 11,4 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año pasado.

En la reunión mantenida, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos y otros indiciadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido.

En esta línea, en el encuentro determinaron que las precipitaciones registradas en los últimos días aún no tuvieron reflejo en los indicadores empleados para la evaluación, por lo que su efecto deberá analizarse en el siguiente informe, a la vista de la evolución de estos indicadores y de las condiciones establecidas en el Plan especial de sequía.

En concreto, en los datos de los embalses a 24 de agosto aún no se observa una recuperación de las reservas y hay que evaluar ahora el efecto de esas precipitaciones sobre los caudales de los ríos y los indicadores de escasez.