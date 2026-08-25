La Xunta invierte más de medio millón en renovar los pantalanes de Arousa

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del alcald y otros representantes autonómicos y municipales en su visita a los trabajos en uno de los puertos de O Grove Mónica Ferreirós

La Xunta, a través de Portos de Galicia, organismo dependiente de la Consellería do Mar, invertirá hasta 640.000 euros en actuaciones de renovación integral del pavimento de madera de varios pantalanes de puertos de Arousa, como Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), Vilanova de Arousa y O Grove.

De hecho, en esta última localidad ya se están efectuando los trabajos de mejora de los pantalanes profesionales uno y dos para embarcaciones pesqueras y, también, en el mejillonero, cuya inversión alcanza los 100.000 euros.

Esta misma cuantía también la recibirá el puerto vilanovés, según adelantaron el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y el patrón mayor de la Cofradía de Vilanova de Arousa, Rosalino Díaz, hace un par de meses.

En este encuentro, José Antonio Álvarez señaló que los trabajos “permitirán dotar de maior seguridade e funcionalidade a estas infraestruturas, ao tempo que afondará no desenvolvemento económico da localidade, pois a actividade marítimo-pesqueira supón a principal fonte de emprego” en este municipio arousano.

Por su parte, durante la visita de este martes de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, al embarcadero meco para comprobar los avances de los trabajos, explicó que las obras previstas consisten en el desmontaje del pavimento de madera de las pasarelas, pantalanes y fingers deteriorados, formado por tablas y traviesas de madera, y su posterior sustitución por un nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia frente a condiciones meteorológicas adversas.

En concreto, en el puerto de O Grove el ámbito de actuación abarca los tres pantalanes, los fingers y la pasarela, con una superficie total de más de 1.100 metros cuadrados. En todo momento se facilitará el acceso de los usuarios a sus embarcaciones, adoptando las medidas necesarias.

La conselleira estuvo acompañada por el alcalde, José Cacabelos, así como de otros representantes autonómicos y municipales.

Mayor seguridad

Con esta inversión, Portos de Galicia mejorará la seguridad de tránsito en estas instalaciones flotantes, minimizando los riesgos de resbalones o accidentes.

Además, se sustituirán las tablas que se encuentran en mal estado debido al deterioro del material provocado por las condiciones meteorológicas severas que soportan y por la acción del mar.

Asimismo, los puertos de la comarca de Arousa no serán los únicos beneficiarios de esta aportación de la Xunta, sino que también mejorarán los embarcaderos de Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes) y Baiona.

Más actuaciones

A parte de estos trabajos, el año pasado Portos de Galicia invirtió más de 100.000 euros para la mejora de las instalaciones del puerto de Meloxo.

Así, se llevó a cabo la reposición de aglomerado en diferentes viarios del puerto con un importe de 47.000 euros; la instalación de señalización horizontal y vertical en toda la zona portuaria para aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones con un presupuesto de 5.000 euros; la renovación de la iluminación del exterior con sistema led de control telemático con valor de 40.000 euros, y la instalación de varios elementos menores por un importe de 17.000 euros.

Además, Portos impulsó campañas de limpieza en ramplas que incluyeron labores como la retirada de más de una decena de embarcaciones, dejando tan solo un navío en este muelle declarado en situación de abandono y con una orden de desalojo.

Por otro lado, también a finales del año pasado, en los presupuestos del organismo de Mar para este 2026 figuraba una partida de tres millones de euros destinados a la remodelación del puerto de O Grove.

Asimismo, destacaba otra inversión plurianual que supera los 3,5 millones de euros para mejorar las instalaciones del puerto de Meloxo, en las que se incluiría un dique de abrigo para las embarcaciones.