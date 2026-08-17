Los negocios de Arousa viven un verano desigual y con menor gasto

Clientes en la Feira de Oportunidades de Cambados, que tuvo lugar el fin de semana pasado Mónica Ferreirós

El balance del mes de agosto está dejando sensaciones diversas entre las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Arousa. Mientras en algunos municipios aseguran estar registrando un buen nivel de actividad, otros señalan que la campaña estival está siendo peor que otros años. Sin embargo, pese al contraste de opiniones, todos concuerdan en un mismo hecho: el gasto, en general, es más contenido que en veranos anteriores, una tendencia que prevén que continúe durante las dos últimas semanas de agosto, el periodo más fuerte en cuanto a la presencia de turismo en toda la comarca.

Donde más subrayan esta diferencia de sensaciones entre los negocios es en O Grove. Miembros de la asociación de empresarios, Emgrobes, comentan que varios comerciantes califican este verano como”raro” e “irregular”, sobre todo en el mes de julio, pues mientras unos afirman no estar pasando por su mejor verano en cuanto a ventas, otros destacan que “muy bien”.

Pese a ello, señalan que la temporada estival sigue siendo “a mellor porque se multiplica o número de persoas, entón hai moitas más posibilidades de venta” y que la valoración general es más positiva que negativa, aunque tanto comerciantes como hostaleros admiten percibir ese menor gasto a diferencia de otros años. “As inversións non están sendo moi grandes. Pero bueno, agosto está sendo excepcional, sobre todo a primeira quincena. Ahora a ver o que queda, pero si nos acompaña o tempo, as previsións tamén son moi boas”, aseguran desde Emgrobes.

Por su parte, desde la asociación Zona Centro de Cambados señalan que “as vendas máis ou menos vanse aguantado” y apuntan a la meteorología como uno de los factores que más condicionan el ritmo. “Se fai moito calor, a nós non nos beneficia por exemplo, porque a xente márchase para as praias e ata as sete ou oito da tarde non volven”, explican.

En esta línea, también aprecian una mayor deslocalización de los visitantes. Según indican, anteriormente aquellos turistas que acudían directamente a Cambados solían pasar más tiempo en el municipio, lo que favorecía el consumo en los establecimientos locales, tanto de hostelería como comerciales. Sin embargo, actualmente perciben que los visitantes se desplazan con mayor frecuencia a otros concellos cercanos, sobre todo teniendo en cuenta la amplia oferta festiva y de ocio en todo el territorio arousano.

De hecho, el pasado fin de semana organizaron su tradicional Feira de Oportunidades, que coincidió con las celebraciones de San Roque en múltiples municipios, la multitudinaria Festa da Auga en Vilagarcía, o incluso las Peregrinas en la ciudad de Pontevedra. Aunque aseguran que en la feria “houbo moita xente e mesmo se formaron colas”, reconocen que “foi mellor o ano pasado ca este”. “Sobre todo cando se achegaba a noitiña e o fresco viñan máis persoas, e algúns negocios quedaron moi contentos, pero moitos outros afirman que este ano baixou”, señalan.

Ahora, en plena recta final del verano y ante la inminente llegada de la temporada de vendimia –crucial en la capital del Albariño–, los establecimientos afrontan las últimas semanas de la campaña con promociones y descuentos, con el fin de deshacerse del stock sobrante y prepararse para los meses más fríos del año, que suelen ser más complicados. “Aquí hai moita xente que vive do viño, entón a actividade comercial soe baixar antes”, explican desde Zona Centro.

Por otro lado, en la comarca de Ulla-Umia, desde la asociación de comerciantes de Caldas admiten que, en lo que llevamos de verano, “más o menos les fue bien a los negocios, porque tuvimos varias actividades”. En este sentido, destacan que “este mes fue muy bueno”, aunque coinciden en que “el gasto no es el mismo que el de antes, tanto en hostelería como en comercio”.

Sin embargo, a su parecer, el principal problema no es que los visitantes compren menos. Entienden que la disminución del gasto es una consecuencia directa del aumento generalizado de los precios, que hace que “lógicamente, la gente controle más”, apuntan.

Así, señalan la venta online como uno de los principales problemas para los negocios locales. Este factor ya no afecta únicamente a los meses fuera de la temporada estival –cuando las compras son de por sí más difíciles–, sino que también se hace notar durante el verano, pese al considerable aumento de población provocado tanto por la llegada masiva de turistas como de peregrinos, aunque estos últimos no se caractericen por ser los que más compran al viajar solo con una mochila. “Hablando un día con un repartidor, me dijo que al día solían llegar en torno a unos 2.000 paquetes”, cuentan desde la asociación.