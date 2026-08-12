El eclipse en Arousa: no todos quisieron desplazarse por el total de oscuración

Una familia viendo el fenómeno astronómico en la Prada da Concha, en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Mientras cientos de personas se desplazaron hacia otros puntos de Galicia, e incluso otras provincias de España, en busca del mejor lugar para contemplar el eclipse total de sol, hubo quien prefirió quedarse y disfrutar de este fenómeno astronómico en la comodidad de donde ya se encontraban.

Para algunos el eclipse no era un acontecimiento que llevasen semanas esperando ni que justificase un gran desplazamiento. Sin embargo, la novedad y el carácter excepcional del fenómeno hicieron difícil permanecer indiferente, razón por la que muchos vecinos y visitantes de Arousa escogieron sus casas, playas, miradores o espacios locales recomendados por las administraciones para vislumbrar esta oscuración del cielo en pleno día.

Aunque las condiciones de observación, según señalaban los expertos, no fueron las óptimas –pese a superar el 99% de oscurecimiento en toda la comarca–, sí fueron suficientes para atraer a los que se quedaron. Grupos de amigos, familias y parejas escogieron este evento como la excusa perfecta para armar un plan un tanto diferente a su rutina diaria.

En esta línea, llaman la atención casos como el de la madrileña Liliana Rebata Salazar, quien pese a estar veraneando en Burela (Lugo), de donde es su marido y zona en la que el eclipse era total, prefirieron no cambiar sus planes de bajar hasta Vilagarcía y disfrutarlo junto a amigos. “Teníamos ilusión mi marido y yo por verlo, pero ya teníamos organizado venir aquí y no íbamos a cambiarlo”, declara.

Muchos otros aprovecharon también una tarde ideal para ir a la playa y enganchar con el eclipse, mientras que otros optaron por recurrir a esos emblemáticos punto clave de su localidad, como fueron el entorno de A Lanzada o la Iglesia de Noalla en Sanxenxo, San Vicente do Grove, Monte Lobeira en Vilanova o la Praia da Concha en Vilagarcía, que se encontraban llenos de gente pendientes del cielo.

Este es el caso de Begoña Ximeno, originaria del País Vasco, pero residente en Vilagarcía desde hace trece años, quien admitía que “a mi me da un poco lo mismo, pero al final es la primera vez que voy a ver un eclipse y sí que hay algo de ilusión”. Así, pese a no tener ninguna clase de expectativa, no pudo evitar acercarse hasta A Concha para ver ese fenómeno del que todo el mundo hablaba durante las últimas semanas.

El momento álgido

Para algunos previsores la espera fue de casi una hora, mientras que los menos curiosos llegaban a cuentagotas a escasa media hora del momento álgido del fenómeno. Indiferentemente del tiempo de espera, todos vivieron el mismo momento “culmen”, que llegó a entre las 20:25 y las 20:30 horas –dependiendo de cada municipio– y duró poco más de un minuto, viendo progresivamente como el cielo sobre sus cabezas hacía el amago de oscurecerse, pero sin llegar a volverse completamente como la noche.

Pasado ese tiempo, algunos optaron por seguir disfrutando de la jornada y del eclipse, mientras que muchos otros emprendieron la marcha a sus casas, o trasladaron su ya montado plan a otra ubicación.