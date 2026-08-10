Pontevedra cierra su Feria de la Peregrina con una tarde histórica de triunfos y lleno absoluto

Roca Rey salió a hombros en la Feria de la Peregrina

La Plaza de Toros de Pontevedra puso el broche a la Feria de la Peregrina 2026 con una tarde para el recuerdo. El coso de San Roque colgó el cartel de ‘No hay billetes’ y vivió una celebración taurina marcada por el gran ambiente, los triunfos y la salida a hombros de Roca Rey y Marco Pérez, grandes nombres de la tarde en Pontevedra.

Roca Rey volvió a desatar la locura en San Roque con su segundo toro. El peruano inició la faena de rodillas en el centro del ruedo, con varios pases cambiados por la espalda que pusieron al público en pie. A partir de ahí firmó una obra de enorme intensidad, mando y entrega, ligando series de gran calado por ambos pitones ante otro buen ejemplar de Victoriano del Río. La faena volvió a tener al público entregado, pero un pinchazo previo a la estocada dejó finalmente su importante labor sin premio, siendo silenciado tras una actuación que mereció mejor recompensa. También fue una gran tarde para Marco Pérez, que reaparecía en Pontevedra tras la cogida sufrida en Santander. El salmantino deslumbró en su presentación en San Roque con una faena de gran ligazón, temple y entrega al buen tercero de Victoriano del Río, al que cortó las dos orejas. Volvió a entregase por completo en el sexto, logrando una nueva oreja y confirmando su condición de uno de los grandes valores de la nueva generación.

Alejandro Talavante sorteó el lote más complicado de la corrida. Tiró de capacidad, inteligencia y oficio para cortar una oreja. Una tarde de gran ambiente, seis trofeos y tres toreros a hombros que cerró por todo lo alto una Feria de la Peregrina que volvió a situar a Pontevedra como una de las citas del verano taurino.