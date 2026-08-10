La Xunta retira una media de cuatro nidos de velutinas al día en Arousa

Un nido de velutina en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Xunta cuenta, desde el año 2020, un plan destinado a la retirada de nidos de avispa velutina al que están adheridos todos los concellos de las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza. En este programa, la empresa pública que se encarga de la gestión, eliminación o neutralización de los nidos que son alertados por parte de los vecinos y vecinas, es Seaga.

En lo que va de año (hasta principios de este mismo mes de agosto) se retiraron de los municipios arousanos un total de 859 nidos de esta especie animal invasora o, lo que es lo mismo, una media de más de 120 al mes o, la cifra de hasta cuatro al día.

Por comarcas, aquella en la que tuvieron que actuar un mayor número de veces fue en Ulla-Umia que suma hasta la fecha (2 de agosto) 333 elementos retirados.

En cuanto a los concellos que la conforman, Caldas de Reis es la localidad en la que más avisos se registraron llegando a los 81, le sigue Moraña con 73 y Portas con poco más de sesenta. El orden lo continúa Cuntis, lugar que hasta este mes de agosto se eliminaron 46 nidos de esta avispa asiática, en Valga 38 y en Catoira 18.

El municipio que cierra el listado de esta comarca es Pontecesures, villa en la que únicamente se retiraron 13 o, lo que es lo mismo una media de menos de dos al mes.

La segunda comarca con más actuaciones es O Salnés, sumando entre los nueve concellos que la conforman un total de 305 nidos eliminados. En este caso, se encuentra el concello arousano en el que más veces tuvo que actuar la empresa Seaga que es Vilagarcía, con 122 elementos retirados en estos primeros siete meses del 2025. Le sigue, pero ya con algo más de la mitad, Sanxenxo, que suma 67. El ranking continúa con cifras mucho más bajas, así en Vilanova se retiraron 30, en Meis 23, en Cambados 22 y en Meaño uno menos, 21.

Los tres últimos concellos que aparecen en el listado son a Illa de Arousa con 14, Ribadumia con cinco y O Grove, municipio en el que únicamente se retiró un nido de velutinas.

En las cuatro localidades que forman la comarca de O Barbanza los datos que manejan desde la Xunta indican que se han eliminado un total de 221 de estos elementos. En primer lugar se encuentra Rianxo, municipio en el que se llegaron a retirar 74, 68 en Boiro y hasta medio centenar en A Pobra do Caramiñal. La localidad que cierra esta enumeración es Ribeira, punto en el que se suprimieron, de media, poco más de cuatro de estos nidos al mes, lo que se traduce en un total de 29.

Llamadas al 012

La Xunta desde hace seis años ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas el número de teléfono 012, a través del cuál se puede alertar, las 24 horas del día los 365 días del año, de la presencia de estos nidos en los diferentes puntos del territorio gallego.

Desde que se recibe el aviso, indican, se procede a su retirada “no menor tempo posible” aunque, detallan, existen muchos casos en los que los nidos son “inalcanzables ou difícilmente accesibles” y requeren actuaciones complementarias o permisos administrativos o de propietarios.

Cuando los avisos se corresponden con una urgencia o, por ejemplo, son de riesgo especial por estar en lugares muy concurridos son derivados a los servicios a través del 112 para su retirada inmediata. Estos son los casos de nidos que se encuentran en el interior de viviendas habitadas, en establecimientos singulares o muy concurridos o próximas a personas que son alérgicas a las picaduras de estos insectos.

Además de este número de teléfono, la Xunta apostó por la implantación de nuevas tecnologías y habilitó un agente virtual, también conocido como chatbot a través de la página web oficial. De la misma manera, mantienen un servicio de comunicación de resolución de avisos mediante SMS con la persona o personas que dieron la notificación para informarlas de la retirada del nido. Por último, los propios efectivos de Seaga, cuentan con la aplicación Controlvelutina, que utilizan para, además de gestionar los avisos, introducir en tiempo real los datos de geolocalización, observaciones e incluso fotografías.