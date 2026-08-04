Hostelería y concellos solicitan mayor claridad con la Ley Antitabaco

Imagen de archivo de una persona fumando

El pasado 21 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo texto de la Ley Antitabaco para ser remitido a las Cortes Generales e iniciar su tramitación parlamentaria. El anteproyecto –publicado el pasado septiembre– ya adelantaba varias medidas de la nueva regulación, entre las que se encontraba incluir a las terrazas de los locales de hostelería entre los espacios libres de humo, un punto que en su momento ya despertó el malestar de los hostaleros y sobre el que ahora, tras la aprobación, el sector y los concellos arousanos solicitan mayor información y consenso al respecto.

La petición de ambas partes viene motivada por la incertidumbre de cómo se debe proceder tanto desde los negocios como la administración local, pues desconocen hasta que punto la ley les obliga a intervenir, o cuáles son las consecuencias por no hacerlo. “O goberno está de acordo con moitas das iniciativas propostas neste proxecto de Lei Antitabaco, pero bota de menos o consenso nunha parte importante da nosa economía como é o sector da hostelería”, declaran desde el Concello de Sanxenxo. “Nós xa temos recibido algún comentario de algún hostaleiro sobre como afecta todo isto ás terrazas e que sería unha problemática de xestión”, comenta el alcalde de O Grove, José Cacabelos.

Asimismo, a diferencia del anteproyecto, el texto final también incluye las playas marítimas y fluviales entre los nuevos espacios en los que no se puede fumar, una nueva medida que pone la incógnita en dónde está el límite físico de los establecimientos de hostelería para tener que intervenir o no. “Yo puedo controlar lo que ocurre en mi negocio, pero si alguien se levanta y se pone a fumar cerca de los accesos a la playa, entiendo que no debería ser competencia nuestra”, apuntan desde el chiringuito Foxos Beach, próximo al arenal con el mismo nombre.

Por su parte, desde el Chiringuito Quimera, en Ribeira, señalan que, aunque consideran que, al igual que en anteriores ocasiones, la gente se adaptará a las nuevas limitaciones, sigue siendo un compromiso para los trabajadores. “En hostelería, cuando prohibieron fumar dentro de los locales, parecía lo peor y luego no lo fue. Pero sigue siendo un engorro porque vamos a tener que tratar con gente que, por mucho que esté la ley, va a seguir fumando en las terrazas, y tenemos más cosas que hacer que llamar la atención”.

Pese a las disconformidades con algunos puntos de la ley, la mayoría se muestran favorables con el nuevo reglamento, destacando su propósito de cuidar la salud de las personas y el entorno. De hecho, concellos como O Grove y Sanxenxo ya tenían arenales en los que estaba prohibido fumar antes de la aprobación del nuevo texto, y ambas administraciones llevan años trabajando por favorecer los espacios libres de humo.

Novedades en el proyecto

En cuanto al proyecto aprobado, aunque se mantiene la esencia de lo dispuesto en el texto publicado en septiembre, la ley es más extricta con algunas de las medidas anunciadas, de manera que la incorporación de las playas a la lista de espacios libres de humo, no es la única novedad.

Así, mientras que en un principio no se prohibía explícitamente que los menores fumaran, ahora sí se impide el consumo de tabaco por parte de este sector de la población, además de la medida ya existente sobre su venta y suministro.

También, en cuanto a la publicidad, el texto refuerza su regulación, pues en un principio restringía los anuncios visibles desde el exterior de estancos y tiendas especializadas, y ahora la medida se amplía a internet, redes sociales y otras formas de promoción.

Por otro lado, la norma recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014. Entre sus funciones estarán proponer iniciativas para cumplir los objetivos de la ley; establecer objetivos de reducción de la prevalencia del tabaquismo y del consumo de productos relacionados; elaborar informes periódicos sobre la situación y aplicación de la norma; y favorecer la coordinación entre las autoridades competentes.

Sin embargo, uno de los puntos que se llegó a valorar en el anteproyecto, pero que al final se ha quedado fuera del texto final, es la implantación de la cajetilla genérica, una propuesta con la que los estancos no estaban muy a favor puesto que podría llegar a ser un gran inconveniente a nivel logístico, sobre todo al organizar el almacén.

La normativa más restrictiva

Esta normativa se postula como la más restrictiva hasta la fecha, modificando la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados. El Ministerio de Sanidad actualiza la normativa para adaptarla a la realidad actual, proteger la salud pública, reducir la exposición al humo, prevenir el inicio del consumo, y facilitar el abandono del tabaco. Entre todas la nuevas medidas, la más destacada ha sido la inclusión de las zonas al aire libre entre los espacios sin humo, considerado el cambio más significativo para la comunidad de fumadores. La normativa entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE y el texto prevé, además, un plazo de dos meses para adaptar la señalización en los espacios con prohibición de consumo.