Mulleres Salgadas alerta de que el decreto del Observatorio das Mulleres do Mar las perjudica

Mariscadoras en faena en un arenal de Vilanova | Gonzalo Salgado

Mulleres Salgadas acaba de presentar alegaciones al proyecto de decreto por el que se regula el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia al considerar que la propuesta de la Xunta compromete su independencia.

El colectivo recuerda que fue el impulsor de la creación del citado órgano después de reuniones con la Consellería do Mar, la Secretaría Xeral da Igualdade y las federaciones de cofradías. “Ante a falta de avances pola vía institucional a asociación decidiu trasladar a iniciativa ao Parlamento, onde foi aprobada por unanimidade o 9 de marzo de 2022”, señalan. En ese acuerdo se instaba a crear un órgano integrado por personal técnico encargado de estudiar, analizar y elaborar diagnósticos y medidas correctoras para mejorar la situación de las mujeres del mar y de las actividades relacionadas con la pesca, prestando especial atención a su escasa presencia en los puestos de dirección.

Ahora, con el proyecto en tramitación, Mulleres Salgadas entiende que el órgano deja muy poco margen para producir conocimiento independiente y evaluar de manera rigurosa las políticas públicas desde una perspectiva de género.

En las alegaciones pide un órgano independiente de carácter científico, así como una dotación propia y suficiente y una definición más ambiciosa de sus objetivos. Como elemento central de sus propuestas reclaman la creación de un Sistema Galego de Indicadores de Igualdade de las Mulleres do Mar que permita hacer seguimiento de cómo están las mujeres en el sector.