Los expertos citan a seis miradores de Arousa como ideales para ver el eclipse

El Mirador do Xiabre, en Vilagarcía, es uno de los que figura en el listado G.Salgado

No solo del eclipse del próximo 12 de agosto vivirá la zona norte de Galicia en la que –según los indicadores de los expertos– la oscuración del sol será la máxima posible. En la comarca de O Salnés y –por extensión–en la Ría de Arousa, varios portales especializados recomiendan enclaves idóneos para disfrutar de un fenómeno único. Así pues en la semana grande del turismo en las Rías Baixas se espera que miles de personas aprovechen su estancia en las localidades arousanas para, al mismo tiempo, disfrutar del eclipse sin necesidad de desplazarse. Opciones, desde luego, existen.

En el portal de internet Tres Eclipses (en referencia a los fenómenos que serán este 2026, en 2027 y también en 2028) señalan que las dos localidades arousanas en las que mejor se puede disfrutar del fenómeno son Ribeira y Valga. De hecho ambas tienen un notable en cuanto a características para que la experiencia sea inolvidable. La oscuración en el municipio barbanzano será –a las 20:29 horas– de un 99,95%, mientras que en el de Ulla-Umia se llegará al 99,85%.

Así pues quienes saben de estos fenómenos recomiendan ubicarse en un lugar en el que se vea perfectamente el sol, sin elementos que puedan taparlo visibles y, a poder ser, lejos del ruído y de las aglomeraciones.

Esta misma web apunta a un total de seis miradores ideales para no perderse nada esa esperada jornada de agosto. Uno de ellos está, precisamente, en Valga. Es el Mirador dos Muíños de Vento de Cordeiro. El momento pico del fenómeno será a las 20:29 y 31 segundos y la oscuración alcanzará el 99,83%.

No es la única localidad de esta comarca arousana en la que ponen el ojo quienes buscan un lugar tranquilo en una de las épocas con más turistas del año. El Miradoiro do Monumento en Cuntis alcanza una de las mejores puntuaciones por parte de los expertos. El pico del eclipse está fijado para las 20:20 y 36 segundos y el nivel de oscuración que se alcanzará en esta zona es del 99,84%.

Ópticas y farmacias todavía tienen gafas homologadas indispensables para ese día Quienes todavía no tengan las gafas homologadas para disfrutar al máximo del eclipse del 12 de agosto todavía están a tiempo de adquirirlas. Las farmacias y ópticas de las tres comarcas arousanas ofertan estos elementos por precios que oscilan entre los 3 y los 5 euros. También las ópticas ponen sobre la mesa alternativas para que observar directamente cómo el sol se oscurece por el paso de la luna no traiga consecuencias nefastas para la vista. Cabe recordar que las gafas deberán contar con la certificación ISO 12312-2. También podrán emplearse filtros solares específicos para telescopios, prismáticos o cámaras, colocados siempre por delante del objetivo. Por otra parte, y con motivo de este evento histórico, concellos como Vilagarcía organizan jornadas especiales. En este caso será en la playa de A Compostela. Además se repartirán 2.000 gafas homologadas. Algo que también harán otras administraciones a lo largo de las próximas semanas. La programación festiva incluye una ambientación especial con música chill-out.

Quienes ya tienen activada la cuenta atrás y puedan disfrutar del eclipse sin agobios también tienen opciones –y varias–en O Salnés. Tres Eclipses apuesta por el Mirador Cruz de Xiabre, en Vilagarcía. El pico del fenómeno se vivirá a las 20:29 y 38 segundos y el nivel de oscuración que se alcanzará en esta zona llegará al 99,76%. Un poco más que en el Mirador de Lobeira (en Vilanova), que es otra de las propuetas recomendadas y en donde la oscuración llegará al 90,70% y el pico del momento será seis minutos después que en el punto de la capital saliniense.

Como no podía ser de otra forma otras localidades como Cambados y A Illa también tienen su punto de referencia. El primero es el del Monte da Pastora, en donde el pico se alcanzará a las 20:29 y 50 segundos y la oscuración llegará a ser de un 99,63%. Ya en el municipio insular el sitio que recomiendan quienes siguen estos fenómenos es el Miradoiro do Con do Forno, enel que habrá un tope de oscuración de un 99,64% y este será a las 20:20 y 45 segundos.

Web oficial

En todo caso el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha una web y una app con un visor específico para que todos – independientemente del lugar en el que uno se encuentre– puedan saber cuál es el punto ideal para ver el eclipse llamado Trío Eclipse. También la Xunta de Galicia con https://eclipse.xunta.gal/.

Las agencias de viajes ya ofrecen desde hace tiempo el pack experiencial para disfrutar de la playa y, al mismo tiempo, ser testigo de un momento único. O Salnés estará subido de lleno en ese tren.