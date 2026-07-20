El Mundial también supo a gloria para el sector hostelero

Bares a rebosar para disfrutar del Mundial de Fútbol en compañía Mónica Ferreirós

Los jugadores de la Selección Española de Fútbol no fueron los únicos que este domingo saborearon una victoria muy deseada. La hostelería “hizo caja” con los cientos y cientos de aficionados que no se quisieron perder la oportunidad de vivir el Mundial en las calles y, especialmente, en los bares de Arousa.

Solo había que salir de casa para darse cuenta del impulso económico “extraordinario” que la Final del Mundial de Fútbol tuvo en el sector hostelero. En Caldas los bares y cafeterías experimentaron un incremento en sus ingresos de un 40% en comparación con un domingo habitual de verano. En los establecimientos con mayor tradición futbolera, el volumen de negocio llegó incluso a duplicarse, tal y como asegura el presidente de la Asociación de Hostelería Caldense, Jesús Fariña.

Pantallas, ¿sí o no?

Allí, en Caldas de Reis, como en prácticamente todos los concellos de Arousa, una gran pantalla gigante se instaló en el centro de la villa - en A Tafona- para que los aficionados pudiera disfrutar del partido en compañía de otros forofos. Estas pantallas generaron en un primer momento opiniones contrarias entre las personas que las veían como un acierto y las que consideraban que podían perjudicar precisamente a los locales. Las pantallas jugaron finalmente en favor de la hostelería ya que funcionaron como “polo de atracción masiva”, según explica Fariña. Por su parte, el alcalde, Jacobo Pérez, señala en que esta era precisamente la intención del Concello. “Cando decidimos instalar a pantalla xigante, pretendíamos promover unha xornada familiar e de diversión para toda a nosa xente e, ao mesmo tempo, seguir fomentando a actividade económica local, algo que fomos quen de cumprir”, apunta.

“Fueras por donde fueras había gente porque hubo una sinergia de factores, entre el Atlantic, el buen tiempo...”

Esta misma opinión la comparte Vilagarcía. Allí la pantalla que se instaló en el Auditorio solo ayudó a que la villa rebosara de afición futbolera. “No perjudica, creo que ayuda a que la gente baje más y se reparta. Aquí el Auditorio estuvo a tope, sí, pero los bares también porque al final si sales de casa consumes”, explican desde la Asociación de Comercio, Hostalería y Turismo, Zona Aberta. A su vez, Rafa, el propietario del bar La Bolsa, cuenta que abrió su local pese a tener horario de cierre los domingos. “Modifiqué mi horario y la verdad al estar cerca de la pantalla durante el partido la gente se acercaba a por bebidas para llevarlas a la plaza”.

Fútbol, fiestas y festivales

Más allá de las pantallas y las ganas de celebrar, hubo otros factores que motivaron la exitosa facturación de los bares. “Coincidieron dos eventos en un mismo fin de semana”, recordó Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta. Y es que Vilagarcía acogió, un año más, el Atlantic Fest. “Fueras por donde fueras había gente porque hubo una sinergia de factores”, explica.

“Creo que las pantallas no perjudicaron, más bien ayudaron a que la gente bajase. Y si sales, consumes”

Pero esto no solo pasó en la villa arousana, en Ribeira la Festa da Dorna fue otra gran excusa para reunir a miles de personas, entre locales y turistas, para disfrutar del tradicional Jran Prix de Carrilanas y posteriormente de la victoria de España ante Argentina. “Tuvimos muchísima gente, porque coincidió con la Festa da Dorna y como cada local tenemos una peña dorneira pues estuvimos todos los bares al completo. Sin duda ayudó a que viniera gente no solo de Ribeira además pedían cenas”, explica la propietaria del Bar Porrón 2.0.

Argentina en Arousa

Pese a que una buena parte de los negocios sacaron provecho de este evento deportivo, no todos primaron las ganancias. Los encargados del Milongas, naturales de Argentina, optaron por bajar la verja para disfrutar de un partido “histórico” en familia. “Creemos que esta final fue algo pocas veces visto y una ocasión así la teníamos que vivir en familia”, explica José, uno de los responsables de la cadena de locales. “Llegamos en el año 2001 a Vilagarcía por eso mis hijos los tres nacieron aquí y estaban con el corazón partido”, cuenta. .

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Antes incluso de comenzar agosto, el mes con mejores datos para el sector hostelero, julio pegó ya un “pelotazo” motivado por el Mundial, los distintos festivales que se celebran en los alrededores, las fiestas gastronómicas, el buen tiempo, y el constante avance del sector turístico en la comarca.