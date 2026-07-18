Decenas de pantallas gigantes en Arousa y una diminuta en O Piñeiriño: Cuestión de tamaños para ver la final España-Argentina

España vs Francia Mónica Ferreirós

La final del Mundial entre España y Argentina podrá verse en decenas de pantallas gigantes por todos los municipios de Arousa. Pero también en la más diminuta, la de O Piñeiriño, que vuelve a mandar un mensaje sobre tamaños. “Entendemos que las grandes pantallas alejan, mientras que los pequeños formatos tienen la facultad única de unir a las personas, obligándonos a compartir y a vivir emociones codo con codo”, explican desde la asociación Breogán, que organiza el evento. Una pequeña televisión con un equipo de sonido estarán en la Rúa Camilo José Cela para apoyar a ‘La Roja’. Antes, habrá fiesta en las terrazas con una sesión musical que unirá las dos orillas del océano.

En cuanto al resto de pantallas, en Vilagarcía el Concello instala una en la Praza da II República; en Vilanova el dispositivo se colocará en el pabellón municipal y en O Grove lo harán en el recinto habilitado para las fiestas de Carmen. En A Illa repetirán el escenario de O Regueiro, Sanxenxo mantiene la pantalla en la Praza Fonte de Ramos y Meaño aprovecha la pantalla de Panorama. Algo similar hará Vilaxoán con la orquesta Marbella; en Cambados se retransmitirá durante la Vieira y la comisión de fiestas de Vilalonga lo retransmitirá en la plaza pública. En Ribeira se podrá ver en la Praza do Concello, en Boiro en la Praza de Galicia; en Valga, en el Auditorio; en Moraña, en la Carballeira de Santa Xusta y en Caldas se retransmitirá en A Tafona.