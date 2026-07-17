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Arousa

Así son las fechas para la veda del choco

La Xunta decide este año unificar los criterios

Olalla Bouza
17/07/2026 18:30
Choco en una subasta
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El Diario Oficial de Galicia publicó ayer las resoluciones de la Consellería do mar que regulan la veda del choco para la presente campaña en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. La principal novedad de este año radica en el adelanto y en la unificación total del periodo de descanso biológico, que comenzará simultáneamente el próximo lunes, 20 de julio, y se prolongará hasta el sábado 31 de octubre.

Esta estrategia técnica supone una harmonización respecto al año pasado, cuando las vedas fueron graduales, atrasándose hasta el 28 de julio en la Ría de Arousa. El motivo es responder de forma ágil a los informes técnicos que señalan un incremento de la presencia de individuos juveniles en los espacios interiores del litoral desde el mes de junio. La medida se adopta en consenso con el sector, “no marco do modelo de cogobernanza que caracteriza a xestión pesqueira en Galicia e nun contexto de balance produtivo que amosa a necesidade de protexer o recurso”, señalan desde la administración autonómica.

Así, las primeras ventas de choco en las lonjas gallegas cerraron el primer semestre del año con un total de 328,6 toneladas capturadas y una facturación de 2,76 millones de euros, lo que refleja un descenso del 12,7 con respecto al año pasado.

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