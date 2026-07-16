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Arousa

Las pantallas para ver la final España-Argentina estarán en Vilagarcía en la II República y en Meis en el Campo da Festa

Los concellos apuestan además por poner animación previa

Olalla Bouza
16/07/2026 16:16
Público durante un partido
Público durante un partido
Mónica Ferreirós
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La pantalla para ver la final del Mundial entre España y Argentina, el próximo domingo, será de seis metros de ancho por tres de alto, con alta definición y tecnología led, y estará instalada en la Praza da II República. Desde el Concello de Vilagarcía señalan que permitirá “unha perfecta visión do partido” y pondrán a disposición de la ciudadanía un total de 300 sillas, que complementarán las gradas que conforman las escaleras que suben al Auditorio Municipal.

Tanto la pantalla como los sistemas de sonido vienen integrados en un camión de varios ejes, como los que acostumbran a utilizar las grandes orquestas. Habrá además animación previa al partido desde las 19 horas.

Precisamente una pantalla de una orquesta, en este caso la Marbella, utilizará la comisión de fiestas de O Carme, de Vilaxoán, para retransmitir esta importante cita deportiva el domingo, según comunicaron también a través de las redes. Además, la verbena se atrasa media hora para disfrutar tranquilamente del partido de España.

Lo mismo harán en Meis, donde el Concello también anuncia la instalación de una pantalla en el Campo da Festa de Mosteiro. Además, desde las seis de la tarde habrá un speaker animador y la actuación de Dj Melón, para levantar los ánimos.

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