Arousa homenajea a la Virxe do Carme y reúne a miles de devotos en sus procesiones por mar

Procesión Virxe do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

La devoción por la Virxe do Carme, patrona de los marineros, volvió a reunir a miles de devotos, vecinos y visitantes frente a la Ría de Arousa. Las procesiones marítimas –y también algunas terrestres– celebradas en los distintos concellos de las comarcas de O Salnés y Barbanza vistieron la jornada de emoción, tradición y folclore.

Entre las citas más multitudinarias destacó la de O Grove, localidad que cada año congrega tanto a vecinos y vecinas como a cientos de visitantes para disfrutar de esta jornada. Más de sesenta embarcaciones –un número algo superior al del año pasado, tal y como señalaron desde la Asociación Cultural e Deportiva San Martiño do Grove, organizadora del acto– salieron al mar engalanadas con flores y lazos para enaltecer a la Virxe, pedir protección y seguridad para todos los trabajadores del mar y, además, honrar a todos aquellos que perdieron la vida en el.

Los actos comenzaron pasadas las seis de la tarde, momento en el que la talla salió, como es tradición, desde San Roque en procesión hasta la Lonja para celebrar la misa cantada de la mano de la Coral Axupen. A su término, poco después de las siete de la tarde, dio comienzo la procesión marítima que contó, previamente con el tradicional baile de la mano de la Asociación Cultural Cantodorxo frente a la Virgen.

Procesión Virxe do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

Una vez subida al Jocar Tres, embarcación que un año más tuvo el honor de trasladar a la patrona de los marineros en su paseo más esperado y especial, los barcos dedicados a las diferentes artes marisqueras, las lanchas recreativas, los navíos a vela e, incluso, las motos de agua, comenzaron a surcar el agua junto a ella.

Una vez que llegaron al punto previsto por la organización, tuvo lugar la emotiva ofrenda floral en honor a todos los marineros fallecidos. Durante este momento los vecinos, visitantes y, por supuesto, las autoridades entonaron la Salve Marinera. Los vítores, la emoción e incluso algunas lágrimas de los participantes se mezclaron con las flores que decoraron el mar como recuerdo a todas esas personas que perdieron la vida trabajando en el mar.

El acto, que tuvo una duración aproximada de una hora, mezcló, a la perfección la devoción, la tradición y el sentimiento, lo que la hace ser una de las citas más atractivas y multitudinarias de la Ría en estas fechas.

La procesión marítima es uno de los momentos más esperados de las Festas do Carme do Grove pero no la única actividad que reúne a decenas de personas en la localidad. Así, la noche de ayer la música de Magos y América de Vigo llenaron el entorno de O Corgo y hoy se espera que hagan lo mismo las actuaciones enmarcadas en la III Noite Meca que sube al escenario a Marcelino Pan y Vino, Trío la Noche y Dj Payca.

Procesión Virxe do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

El sábado, la jornada estará protagonizada por la música de América SL y, el domingo, está diseñado para el disfrute de los niños y niñas con precios especiales para subir en las atracciones y la banda sonora de X-Quatro.

Otras celebraciones

La localidad meca no fue la única que sacó en el día de ayer a la Virxe do Carme a la ría de Arousa. Así, en la comarca de Barbanza, lugares como Aguiño, Corrubedo o Palmeira en Ribeira, Cabo de Cruz y Cespón en Boiro o Rianxo hicieron lo propio con la Estrela do Mar.

En el caso de la parroquia de Aguiño la jornada se vivió con especial emoción y contó con la presencia, entre otras autoridades, de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro y el concejal de Festexos, Fernando Abraldes.

La celebración en este punto de la Ría tuvo lugar por la mañana. La misa comenzó a las once y media y, tras ella, salió la procesión terrestre que continuó con la comitiva por mar a bordo de un catamarán hasta la altura de A Forcadiña, lugar en el que tuvo lugar la ofrenda floral en recuerdo a todos los fallecidos en el mar. Como ocurrió en O Grove, decenas de embarcaciones de todo tipo acompañaron a la patrona de los marineros en este paseo.

Procesión de la Virxe do Carme en Aguiño Cedica

Las parroquias de Ribeira de Corrubedo y Palmeira, por su parte, hicieron el homenaje a la Virxe do Carme con misa y procesión a las seis y siete de la tarde respectivamente. En estas dos citas también fueron muchos los vecinos y vecinas pero, también visitantes, los que participaron en los diferentes actos.

celebraron de forma simultánea en diferentes localidades. Así, por ejemplo, en Carril (Vilagarcía), la Virxe do Carme recorrió diversas calles acompañada de sus devotos y también de música. En Caleiro, parroquia de Vilanova, la patrona de los marineros también tuvo su comitiva al igual que en Dena (Meaño).

El municipio de Sanxenxo también vivió en el día de ayer una jornada especial en torno a la Estrela do Mar. Decenas de personas se dieron cita en el lugar de Portonovo o en la parroquia de Vilalonga, zonas en las que la Virxe do Carme estuvo acompañada de centenares de personas.

Próximas citas

Los diferentes concellos que forman las comarcas de O Salnés y Barbanza continuarán en los próximos días con los festejos para enaltecer a esta figura y pedir protección para todas aquellas personas que se dedican al mar, así como, honrar a los que perdieron la vida.

Así, por ejemplo, están previstas tres procesiones marítimas en la comarca saliniense. La primera de ellas en A Illa de Arousa, que tendrá lugar el sábado por la mañana. El domingo, la Virxe do Carme surcará el mar acompañada de decenas de devotos en la capital del albariño y en Vilaxoán.