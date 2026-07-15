Final del Mundial en pantallas gigantes: Dónde estarán ubicadas en Arousa

Aficionados disfrutando del España-Francia en un local hostelero de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los concellos de la Ría de Arousa han sacado toda la artillería pesada para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin disfrutar del ambiente de la gran Final del Mundial el domingo 19 a las 21 horas. A quienes ya se habían adelantado a la jugada en Cuartos y Semifinales se le suman ahora más concellos, algunos en colaboración con las asociaciones de hosteleros. Otros optan por confiar ese papel a los bares y descartan la colocación de un punto público para seguir el encuentro.

En la comarca de O Salnés se ha confirmado que Vilagarcía tendrá pantalla gigante para ver la final de Nueva York. La pondrá el Concello, aunque de momento se está evaluando la ubicación idónea. A ella se sumarán las que los bares han ido colocando en sus terrazas en partidos pasados y que ya tienen a sus fieles. En Vilanova el dispositivo se colocará en el pabellón municipal y en O Grove lo harán en el recinto habilitado para las fiestas de Carmen. En A Illa repetirán el escenario de O Regueiro, dado el éxito de público del partido contra Francia. Sanxenxo por su parte mantiene la pantalla en la Praza Fonte de Ramos.

En Meaño echan la casa por la ventana y el partido en el que la selección española puede hacerse con su segundo Mundial podrá verse en las grandes pantallas de la orquesta Panorama. Esta pondrá el broche a la Festa do Viño, que en esta edición suma el fútbol a su atractivo programa.

En O Barbanza el encuentro podrá verse en pantalla gigante en Ribeira, en la Praza do Concello. En el caso de Ulla-Umia se podrá seguir el partido del equipo de Luis de la Fuente en el Auditorio de Valga y también en Caldas. El Concello apuesta por el aire libre en A Tafona con un evento en el que habrá animación musical y más sorpresas. Lo hará con la colaboración de la Asociación de Hosteleros de la localidad.

A mayores la Diputación de Pontevedra pone su pantalla justo delante del Pazo Provincial.