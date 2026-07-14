López enarbola la “cercanía e diálogo” en el balance de sus tres años al frente de la Diputación

Todos los diputados del equipo Luis López intervinieron en el acto para hablar de las acciones en sus departamentos Deputacion Pontevedra

“A nosa fortaleza é a cercanía coa xente”. El presidente de la Diputación, Luis López, lanzó este mensaje nada más empezar el acto en el que hizo un balance de los tres años que su equipo lleva al frente de la administración provincial. El conservador huyó de los convencionalismos y – lejos de personalizar los planes, las inversiones y los proyectos en sí mismo– decidió dar voz a todos y cada uno de los miembros de su equipo de gobierno para resaltar que “os éxitos obtidos son de todos e todas”. El presidente presumió de que la entidad que dirige es “un modelo a seguir” y, sobre todo, del tú a tú con “todos e cadaún dos concellos da provincia”.

López habló de cifras concretas, por ejemplo los 7.100 actos que hubo repartidos por todo el territorio en estos tres últimos años. “Un 70% máis que no mandato anterior”. También de inversiones, de los “600 millóns mobilizados” durante este tiempo y de los planes como son “a alma e o motor para os concellos. Plans con fondos para que os concellos poidan facer o que queren facer”. Referencias a propuestas exitosas como el +Provincia o el Plan de Infraestruturas Deportivas entre otros.

Concellos y colectivos

López ejerció de maestro de ceremonias para ir presentando –uno a uno–a sus diputados y compañeros de gobierno y que fuesen ellos los que hablasen de cómo funcionan sus áreas y qué acciones desarrollaron en todos estos años. Fue la diputada de Cooperación Local, María Ramallo, la encargada de aplaudir la metodología de diálogo con los ayuntamientos (con los pequeños y también con los grandes) y en destacar que los fondos recibidos por cada uno de ellos posibilitaron la mejora de servicios, infraestructuras, colegios y parques. “Todo iso vai facer que cambie a fisionomía da provincia”, declaró. Una fisionomía que es conocida ya por más turistas extranjeros que nacionales, como bien destacó el responsable de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña. “A internacionalización precisa de moito traballo, daí que estiveramos con presenza nas feiras máis importantes. Crecemos a un ritmo de visitantes dun 10% anual”, indicó el diputado.

Sobre este aspecto Luis López presumió de llevar a cabo campañas premiadas y de enseñar al mundo por primera vez la riqueza del interior de la provincia.

El presidente provincial, Luis López, ejerció de maestro de ceremonias en el evento Deputacion Pontevedra

Precisamente a cada rincón de Pontevedra y con las asociaciones como objetivo viajó durante este tipo el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís. El vilanovés destacó que “somos un referente á hora de chegar aos colectivos” y manifestó que son “máis de 15 millóns os que se levan investidos para axudar a asociacións e entidades . Estamos logrando que se faga comunidade e que os veciños se volvan a xuntar nas parroquias”.

El apoyo a colectivos – en este caso culturales– también fue destacado por el responsable del área, Jorge Cubela. Él puso en valor programas como el +Música o el +Escénicas y el haber llegado a diferentes municipios con sus propuestas de una forma “máis vehemente”. Acciones que permitieron al tejido asociativo sacar adelante propuestas que, de otra forma, sería imposible.

En el acto de balance de estos tres años de gobierno el presidente Luis López recalcó que una de sus principales intenciones desde que asumió el cargo era la de garantizar la seguridad tanto para conductores como para peatones manteniendo en perfectas condiciones la red de carreteras provinciales. La diputada Belén Cachafeiro resaltó que “licitamos máis de 80 obras para o reforzo do firme e a mellora da seguridade”.

Luis López quiso dejar claro en cada intervención que “somos o goberno que máis se parece á provincia: preparado, ambicioso, plural, con ideas, presente e proxecto de futuro. Somos distintos en orixes, pero unidos nas mesmas ganas de avanzar”.

Resolución de problemas

López resaltó de su equipo su capacidad de “diálogo”, en concreto en el área de Emerxencias. “Cando chegamos había un conflito aberto, as portas estaban pechadas”, reconoció el conservador. Defendió el trabajo del diputado en el área, Alejandro Lorenzo, y destacó ser el gobierno local que aprobó el primer convenio colectivo para los bomberos, la primera RPT y la opción de ampliar la plantilla de profesionales y de adquirir más materiales para los parques.

La acción en materia de bienestar la resaltó el responsable de este departamento, Pablo Castillo. Junto al presidente hicieron referencia explícita a los 5,5 millones de euros que se destinan al Príncipe Felipe que, mejorará de forma sustancial su equipamiento.

La atención a las cofradías de pescadores y a las cooperativas agroganaderas centraron la intervención del diputado Marcos Guisasola, que destacó el logro de haber incrementado en un 40% el apoyo a estas entidades. Fue en este apartado en donde López hizo referencia a las 2.000 adopciones en el CAAN de Armenteira en estos tres años y en que todavía hay más de 200 perros buscando un hogar y a la espera de una familia. López y la diputada Paula Bouzós destacaron también las acciones en Igualdade, así como los programas de Benestar.

En el balance no faltó la charla con los vicepresidentes Rafa Domínguez y Luis Sánchez, que destacaron la proyección del Museo Provincial y la recuperación de la Bienal, así como la referencia en materia de Deporte que es ahora la provincia.

López puso fin a casi dos horas de repaso de actuaciones haciendo autocrítica: “Non somos perfectos, tamén erramos, pero non escatimamos esforzos”.