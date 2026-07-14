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Diario de Arousa

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Arousa

La Xunta urge al Gobierno la exención de las cuotas de Seguridad Social al marisqueo

Recuerdan que son muchas las personas afectadas por los temporales de principios de año

Olalla Bouza
14/07/2026 19:00
La conselleira do Mar, Marta Villaverde
La conselleira do Mar, Marta Villaverde
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La conselleira de Mar, Marta Villaverde, urge al Gobierno central a aplicar “de xeito inmediato, efectivo e con caracter retroactivo” la exención de las cuotas de la Seguridad Social para las mariscadoras gallegas afectadas por los severos temporales de principios de año. La responsable autonómica denunció la “falta de operatividade dos constantes anuncios estatais”, así como “o oportunismo de presentar, a estas alturas, un simple principio de acordo” para una medida a la que se habían comprometido públicamente “hai xa máis de dous meses e medio”.

Para Villaverde, “resulta incomprensible que, ante unha situación do sector provocado polos temporais, a resposta do Executivo central sexa a tramitación dun mero borrador de intencións”. Además, rechaza que se pretenda “facer pasar por solución ao marisqueo galego” una propuesta “pola porta de atrás” y “nun traxe alleo” a través de un proyecto de ley, “inicialmente deseñado para mitigar os danos noutras comunidades autónomas como Andalucía ou Extremadura”. Además, critica que la tramitación de la norma se ve bloqueada “por inexplicables ampliacións” de plazos.

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