Todo O Salnés está hoy en alerta roja por calor
En la comarca de Barbanza la Xunta decreta aviso naranja también por las altas temperaturas
La Xunta de Galicia amplió hoy la alerta roja por episodio de calor a 138 concellos de la autonomía, entre ellos todos los que forman parte de la comarca de O Salnés y de Ulla-Umia. Por su parte, Barbanza registra hoy alerta naranja también por altas temperaturas.
Por ello, la Secretaría Xeral para o Deporte determinó la suspensión de la práctica deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja. Por su parte, en Barbanza la actividad deportiva quedará suspendida solo de 12:00 a 18:00 horas.
Recomendaciones frente a olas de calor
La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población ante este episodio climático: beber más líquidos, sobre todo agua y zumos de frutas fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico; usar ropa ligera y holgada; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; bajar las persianas y abrir las ventanas, entre otras medidas.