Todo O Salnés está hoy en alerta roja por calor 

Ola de calor en Arousa Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia amplió hoy la alerta roja por episodio de calor a 138 concellos de la autonomía, entre ellos todos los que forman parte de la comarca de O Salnés y de Ulla-Umia. Por su parte, Barbanza registra hoy alerta naranja también por altas temperaturas.

Por ello, la Secretaría Xeral para o Deporte determinó la suspensión de la práctica deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja. Por su parte, en Barbanza la actividad deportiva quedará suspendida solo de 12:00 a 18:00 horas.

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Recomendaciones frente a olas de calor

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población ante este episodio climático: beber más líquidos, sobre todo agua y zumos de frutas fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico; usar ropa ligera y holgada; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; bajar las persianas y abrir las ventanas, entre otras medidas.