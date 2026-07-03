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Arousa 

Todo O Salnés está hoy en alerta roja por calor 

En la comarca de Barbanza la Xunta decreta aviso naranja también por las altas temperaturas 

Fátima Pérez
03/07/2026 10:26
Ola de calor en Arousa 
Mónica Ferreirós
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La Xunta de Galicia amplió hoy la alerta roja por episodio de calor a 138 concellos de la autonomía, entre ellos todos los que forman parte de la comarca de O Salnés y de Ulla-Umia. Por su parte, Barbanza registra hoy alerta naranja también por altas temperaturas. 

Por ello, la Secretaría Xeral para o Deporte determinó la suspensión de la práctica deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja. Por su parte, en Barbanza la actividad deportiva quedará suspendida solo de 12:00 a 18:00 horas. 

Máximo calor para iniciar el verano

Más información

Recomendaciones frente a olas de calor

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población ante este episodio climático: beber más líquidos, sobre todo agua y zumos de frutas fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico; usar ropa ligera y holgada; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; bajar las persianas y abrir las ventanas, entre otras medidas.

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